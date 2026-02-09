안동시, 새벽을 여는 손 끝까지 책임지는 겨울

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

발열장비로 혹한 방어막 구축

현장 인력 보호에 투자한 행정의 방향

도시의 하루를 가장 먼저 여는 환경공무관 들의 겨울 근무 여건을 개선하기 위한 지원이 이뤄졌다. 권기창 시장이 이끄는 안동시가 강추위 속 야외 작업에 투입되는 인력의 건강 보호에 팔을 걷었다.

안동시, 환경공무관에 발열조끼·장갑 전달

시 자원순환과는 지난 1월 15일 환경공무관들 에게 1인당 23만5000원 상당의 발열 조끼와 발열 장갑을 전달했다. 체감온도가 영하 10도 안팎까지 떨어지는 혹한기, 새벽 시간대 쓰레기 수거와 가로 청소를 수행하는 업무 특성을 고려한 조치다.

특히 발열 기능을 갖춘 장비는 체온 유지에 도움을 줘 한랭 질환을 예방하는 동시에 작업 집중도와 안전성 향상에도 기여할 것으로 기대된다. 추위로 인한 근육 경직이나 감각 저하를 줄이면 사고 위험 역시 낮출 수 있다는 판단에서다.

이번 지원은 계절 변화에 따른 현장 위험을 행정이 먼저 관리하는 선제 대응의 일환이다. 시는 여름철 폭염 시기에도 찬 감촉 용품과 온열질환 예방 물품을 보급하며 근무 환경 개선을 지속해 왔다.

박필규 안동시청노동조합 위원장은 "새벽 찬바람을 맞으며 일하다 보면 손발이 얼어붙는 날이 많다"며 "현장의 목소리를 세심하게 반영해 준 데 대해 고마움을 전한다"고 말했다.

남희철 자원 행정팀장은 "쾌적한 도시 환경은 환경공무관 들의 헌신에서 비롯된다"며 "보다 안전한 여건 속에서 자부심을 갖고 일할 수 있도록 처우 개선과 복지 향상에 계속 힘쓰겠다"고 밝혔다.

시는 앞으로도 현장 근무자 의견을 상시로 수렴해 사계절 빈틈없는 안전관리 체계를 마련한다는 방침이다. 묵묵히 거리를 지키는 노동이 존중받을 때 도시의 경쟁력도 함께 높아진다는 판단이 깔려 있다.





한편, 일선에서는 이번 장비 지급이 단순한 복지 차원을 넘어 현장을 이해하는 행정의 신호라는 평가가 나온다. 보이지 않는 곳의 수고를 정책의 언어로 응답하는 일이야말로 시민이 체감하는 변화로 이어질 수 있기 때문이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

