이강덕 포항시장 퇴임…"시정의 주인공은 시민, 공직자 헌신에 감사"

마지막 순간까지 '산불 현장' 지킨 3선 시장 눈길

이강덕 포항시장이 10여 년간의 시정을 마무리하고 시민의 곁으로 돌아갔다.

이 시장은 9일 오후 2시 포항시청 문화동 대잠홀에서 열린 퇴임식에서 포항시정의 진정한 주인공은 언제나 시민 여러분이었다며 소회를 밝혔다.

이강덕 포항시장이 9일 시청 문화동 대잠홀에서 열린 퇴임식에서 소회를 밝히고 있다. 최대억기자

이날 퇴임사에서 이 시장은 특히 공직자의 본분을 강조했다.

그는 공무원은 시민으로부터 권한을 위임받은 사람들이라며, 그동안 수많은 난관 속에서도 시정을 성공적으로 마감할 수 있었던 것은 묵묵히 소임을 다해준 공직자들의 헌신 덕분이라고 공을 돌렸다.

한편 이 시장은 퇴임 하루 전날인 8일 새벽, 관내 산불 발생 소식을 듣고 즉각 현장으로 달려가 진화 작업을 진두지휘해 주목을 받았다.

포항의 굵직한 변화를 이끌어온 이 시장은 이제 경북도지사라는 더 큰 무대를 향한 도전을 시작한다.





현장 지휘를 마지막 업무로 선택한 그의 행보에 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

