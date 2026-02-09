이강덕 포항시장 퇴임…"시정의 주인공은 시민, 공직자 헌신에 감사"

마지막 순간까지 '산불 현장' 지킨 3선 시장 눈길
이강덕 포항시장이 10여 년간의 시정을 마무리하고 시민의 곁으로 돌아갔다.
이 시장은 9일 오후 2시 포항시청 문화동 대잠홀에서 열린 퇴임식에서 포항시정의 진정한 주인공은 언제나 시민 여러분이었다며 소회를 밝혔다.
이날 퇴임사에서 이 시장은 특히 공직자의 본분을 강조했다.
그는 공무원은 시민으로부터 권한을 위임받은 사람들이라며, 그동안 수많은 난관 속에서도 시정을 성공적으로 마감할 수 있었던 것은 묵묵히 소임을 다해준 공직자들의 헌신 덕분이라고 공을 돌렸다.
한편 이 시장은 퇴임 하루 전날인 8일 새벽, 관내 산불 발생 소식을 듣고 즉각 현장으로 달려가 진화 작업을 진두지휘해 주목을 받았다.
포항의 굵직한 변화를 이끌어온 이 시장은 이제 경북도지사라는 더 큰 무대를 향한 도전을 시작한다.
현장 지휘를 마지막 업무로 선택한 그의 행보에 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
