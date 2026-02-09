SK네트웍스, 지난해 매출6조7451억원…전년比 11.9%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK네트웍스가 지난해 대내외 불확실성에 매출과 영업이익이 모두 후퇴했다.

SK네트웍스는 9일 지난해 연간 매출 6조 7451억원, 영업이익 863억원, 당기순이익 500억원을 거뒀다고 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 11.9%, 24.2% 하락했으나 당기순이익은 8% 증가했다.

지난해 4분기 기준 매출은 1조6195억원, 영업이익 44억원, 당기순이익 101억원을 기록했다. 자회사 SK인텔릭스의 신제품 출시 비용 영향 및 2분기 이연됐던 정보통신 마케팅 비용 집행으로 영업이익이 큰 폭 하락했으나, 투자주식 평가이익 및 이자비용 감소 등에 따라 당기순이익은 흑자 전환했다.

SK네트웍스 측은 미래 성장을 위한 사업구조 최적화 및 효율적인 자본 운영 성과가 나타난 한 해였다고 평가했다. 인공지능(AI) 기업으로 진화를 추진하고 있는 SK네트웍스는 2024년 SK렌터카를 매각한 데 이어 지난해 전기차 충전기업 SK일렉링크 최대주주의 자리를 앵커에퀴티파트너스(AEP)에 양도했다. 무역 사업을 전개하는 자회사 글로와이드의 경우 수익성 높은 화학원료 중심으로 거래 품목을 재편했다. 이를 통해 SK네트웍스는 불안정한 산업계 환경 속에서 차입금을 축소하는 등 회사 전반적인 재무 건전성을 강화했다.

사업과 관련해서는 AI 기반 혁신 모델을 개발해 시장에 선보이는 이정표를 세웠다. 지난해 10월말 선보인 SK인텔릭스의 웰니스 로보틱스 브랜드 '나무엑스'가 대표적인 예다. 신제품 출시 및 초기 마케팅 비용 집행 등에 따라 단기적으로 영업이익이 감소했으나, AI 및 로봇 기술 기반의 사업 포트폴리오를 구축하며 중장기 미래 성장 가능성을 높였다고 회사 측은 설명했다.

올해 SK네트웍스는 회사를 둘러싼 경영환경 변화를 예의주시하며 사업 전반에 걸친 O/I(운영개선) 및 업무 프로세스 효율화를 추진할 예정이다. 또 사업별 밸류체인을 재정비하고 사업간 시너지를 확대하는 등 전략적 민첩성을 바탕으로 한 실행력 제고에 나설 계획이다. AI 연계 사업모델을 더욱 구체화하고 혁신 속도를 높이는 동시에 AI 생태계 확대를 위한 노력도 지속 이어갈 방침이다.

이와 관련 SK네트웍스는 최근 유력 미디어렙 기업 인크로스의 지분 36%를 인수해 AX 활용 영역을 넓혔다. SK네트웍스가 초기단계부터 투자에 참여한 후 긴밀한 관계를 맺어 온 AI 전문기업 업스테이지의 경우 지난해 8월 정부가 주관한 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에 스타트업으로는 유일하게 선정된 데 이어 올 1월 1차 평가 통과 3개 정예팀으로도 뽑히며 앞선 역량을 입증하기도 했다.

SK네트웍스 관계자는 "성장을 향한 실행력을 강화해 보유 사업의 경쟁력을 한층 더 높이고 AI 기반 미래 성장동력을 확실히 확보함으로써 기업가치를 제고할 것"이라면서 "회사의 전략방향에 대한 공감이 어우러진 경영이 이뤄지도록 주주를 비롯한 이해관계자와 소통의 깊이를 더해가겠다"고 말했다.





이날 SK네트웍스는 2025년 정기배당을 주당 200원(보통주 기준)으로 정해 주주들에게 지급키로 하는 내용의 공시도 진행했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

