“통합의 속도보다 북부의 권리”…예천·안동 주민들 도청 앞 집결

신도시 완성·주청사 지위 명문화 요구

균형발전 빠진 논의에 제동

대구·경북 행정 체제 개편 논의가 속도를 내는 가운데 경북 북부권에서 공개 반발이 터져 나왔다. 지역의 미래 구상이 담보되지 않은 채 추진되는 통합 논의에 제동을 걸겠다는 집단적 의사 표명이다.

예천군 주민 대구 경북 졸속 행정통합 규탄 집회 개최

예천과 안동 주민들은 9일 오전 경상북도청 동문 앞에서 집회를 열고 도청 신도시 완성과 균형발전 대책의 법적 명문화 없이는 어떠한 형태의 통합도 받아들이기 어렵다고 밝혔다. 이날 현장에는 지역 단체와 주민 등 200여명이 모여 기자회견을 진행하고 구호와 피켓으로 요구사항을 드러냈다.

참가자들은 ▲현 도청사를 통합 이후에도 주 청사로 규정할 것 ▲공공기관 이전과 재정 지원의 우선순위를 북부권에 둘 것 ▲산업·교육·의료 인프라 확충 계획을 구체화할 것 등을 촉구했다. 통합 이후 기능과 예산이 특정 지역으로 집중될 수 있다는 우려가 집회 전반을 관통했다.

김학동 군수 역시 현장을 찾아 주민들과 뜻을 같이했다. 김 군수는 도청 이전을 통해 형성된 신도시의 완성은 국가와 지방정부가 주민에게 한 약속이라는 점을 강조하며, 북부권의 지속 가능한 발전 장치가 제도적으로 보장될 때까지 적극적으로 대응하겠다고 밝혔다.

앞서 군은 공식 입장을 통해 같은 취지의 원칙을 천명했다. 지난달에는 경상북도를 방문해 지사 면담을 진행하며 재정·산업·정주 여건을 포괄하는 균형발전 방안을 요구하기도 했다. 단순한 반대가 아닌 조건과 대안을 제시하는 방식으로 협상의 틀을 만들겠다는 전략으로 읽힌다.

이번 집회는 단발성 행동에 그치지 않을 전망이다. 주민들은 이달 한 달 동안 매주 정해진 요일에 같은 장소에서 목소리를 이어갈 계획이다. 논의의 속도만큼이나 내용의 무게가 중요하다는 메시지를 반복적으로 환기하겠다는 의미다.

행정통합은 광역 경쟁력이라는 명분을 내세우지만, 현장에서는 생활권 재편에 대한 불안이 먼저 감지된다. 어디에 예산이 배치되고, 어떤 도시가 성장의 축이 되느냐에 따라 지역의 운명이 달라질 수 있기 때문이다. 북부권이 요구하는 것은 배제되지 않을 권리이자, 출발선의 공정성이다.

정치권과 행정 당국이 이 신호를 어떻게 받아들이느냐에 따라 통합 논의의 향배 역시 달라질 가능성이 커지고 있다. 속도보다 합의, 구호보다 설계가 필요하다는 주문이 도청 앞 겨울 공기를 가르고 있다.

통합은 미래를 위한 선택일 수 있다. 그러나 준비되지 않은 약속은 신뢰가 아니라 상처로 남는다. 도청 이전이라는 국가적 결단 위에 형성된 신도시가 여전히 완성을 기다리는 상황에서, 주민들이 요구하는 것은 특혜가 아니라 최소한의 안전장치다. 행정의 효율을 말하기 전에 삶의 균형을 설명해야 한다는 목소리다.





북부권의 동의 없는 통합은 추진의 동력이 아니라 갈등의 씨앗이 될 가능성이 높다. 숫자로 계산되는 경제성보다 지역이 체감하는 존재 가치가 우선될 때 비로소 논의는 설득력을 얻는다. 지금 필요한 것은 속도를 높이는 결단이 아니라, 신뢰를 쌓는 설계다.





