에스티팜, 4분기 영업이익 264억원…연간 기준 99% 증가

올리고 CDMO 매출 35% 성장…연간 매출 3316억원

에스티팜은 지난해 4분기 연결기준 매출 1290억원, 영업이익 264억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 11.4%, 영업이익은 15.9% 증가했다. 당기순이익은 310억원으로 148.9% 늘었다.

에스티팜 반월공장 전경. 에스티팜

지난해 연간 매출은 3316억원으로 전년 대비 21.1% 증가했다. 영업이익은 551억원으로 98.9% 늘었고 당기순이익은 545억원으로 67.9% 증가했다.

올리고뉴클레오타이드 사업부는 지난해 연간 매출 2376억원을 기록하며 전년 대비 35.0% 성장했다. 4분기 매출은 879억원이다. 연간 매출 가운데 상업화 프로젝트에서 발생한 매출은 1744억원으로 전체의 73%를 차지했다. 지난해 말 기준 올리고뉴클레오타이드 수주잔고는 약 2040억원이다. 올해 1월에는 830억원 규모의 신규 단일 판매 공급계약을 추가로 확보했다.

스몰몰레큘 부문 연간 매출은 263억원으로 전년 대비 2.3% 증가했다. 4분기 매출은 184억원이다. 지난해 말 기준 해당 부문 수주잔고는 약 770억원이다. 메신저리보핵산(mRNA) 부문 연간 매출은 31억원으로 집계됐다. 4분기 매출은 4억원이다.

CRO 등 기타 부문 연간 매출은 385억원으로 전년 대비 29.7% 증가했다. 4분기 매출은 129억원이다. 회사는 해당 부문 영업손실이 전년 대비 감소했다고 밝혔다.





에스티팜 관계자는 "2026년 CDMO 고객사의 NDA·sNDA 승인 및 임상 톱라인·중간 데이터 발표가 예정돼 있다"며 "자체 개발 중인 에이즈 치료제 'STP-0404'는 글로벌 임상 2a상이 진행 중이며 2026년 2~3분기 최종 톱라인 발표를 계획하고 있다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

