하얀어린이집, 전남 사랑의열매에 아나바다 수익금 전달

무안에 위치한 하얀어린이집이 전남사회복지공동모금회에 123만원의 기부금을 전달했다. 전남사회복지공동모금회 제공

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 무안에 위치한 하얀어린이집으로부터 123만원의 기부금을 전달받았다고 9일 밝혔다.

이날 전달식에는 이경순 하얀어린이집 원장과 어린이집 교사와 아동, 이미애 전남 사랑의열매 모금팀 주임 및 직원 관계자가 참석했다.

이번 기부금은 하얀어린이집 원아, 학부모, 교직원이 함께 참여한 '아나바다 장터'를 통해 마련한 수익금으로, 장터 수익금 전액을 지역사회를 위한 나눔에 기부해 그 의미를 더했다.

아나바다 장터는 가정에서 사용하지 않는 물품을 서로 나누고 판매해 진행했고 아이들도 직접 참여해 나눔의 가치와 자원의 소중함을 자연스럽게 배우며 동시에 기부도 진행해 '나눔이 주는 보람'을 경험했다.

이경순 하얀어린이집 원장은 "아이들 스스로 참여해 모은 수익금이 어려운 이웃을 돕는데 쓰인다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 아이들과 함께 나눔을 실천하며 더불어 사는 사회의 가치를 전하겠다"고 말했다.





이미애 전남 사랑의열매 모금팀 주임은 "어린이집과 학부모, 아이들이 함께 만들어낸 기부라는 점에서 지역사회에 큰 울림을 준다"며 "아이들의 작은 손으로 시작된 나눔이 건강한 기부문화 확산으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

