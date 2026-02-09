AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국비 1억2000만원 확보…낭만 발레 '고집쟁이 딸' 제작· 전국 유통 기대

경남 함안문화예술회관은 한국문화예술회관연합회가 주관하는 2026년 '문예회관 특성화 지원사업' 공모에 최종 선정돼 국비 1억2000만원을 확보했다고 9일 밝혔다.

문예회관 특성화 지원사업은 지역 문예회관이 단순 대관 중심 운영에서 벗어나 공연 콘텐츠의 기획과 제작을 주도할 수 있도록 지원하는 전국 단위 공모 사업이다.

올해 공모에는 전국 17개 시도 117개 문예회관에서 121개 프로그램이 접수됐으며, 프레젠테이션 심사를 거쳐 총 95개 문예회관이 최종 선정됐다.

함안문화예술회관, 2026년 문예회관 특성화 지원사업 선정. 함안군 제공

AD

함안문화예술회관은 그동안 뮤지컬 '수박 수영장', '청춘연가', '고향역' 등 공동 제작 경험을 바탕으로, 발레 분야에 처음 도전하는 기획력이 높이 평가받아 이번 공모에 선정됐다.

이번에 제작할 작품인 발레 '고집쟁이 딸'은 밝고 유쾌한 서사와 생동감 있는 안무가 어우러진 낭만 발레 작품으로, 발레에 익숙하지 않은 관객도 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징이다.

특히 이번 공연은 함안문화예술회관에서 제작해 선보이는 낭만 발레 공연으로, 지역 주민들에게 새로운 장르의 문화예술을 접할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대된다.

발레 '고집쟁이 딸' 공연은 제작을 거쳐 2026년 6월 함안문화예술회관 대공연장에서 선보일 예정이다.

함안문화예술회관 관계자는 "이번 문예회관 특성화 지원사업 선정은 지역 주민들에게 발레라는 새로운 분야를 선보일 수 있는 뜻깊은 기회다"며 "앞으로도 다양한 연령층, 특히 가족들이 함께 즐길 수 있는 공연을 꾸준히 제작해 전국으로 선보이며 더 많은 사람들이 문화예술을 경험할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.





AD

발레 '고집쟁이 딸'에 대한 자세한 내용은 함안문화예술회관 누리집에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>