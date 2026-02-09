남양주시, '2026 남양주청년봉사단 위브' 발대식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 사단법인 남양주시자원봉사센터(이하 센터)가 지난 7일 센터 4층 대강당에서 '2026 남양주청년봉사단 위브(Weave) 발대식'을 개최했다고 9일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 7일 센터 4층 대강당에서 '2026 남양주청년봉사단 위브(Weave) 발대식'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 발대식은 청년들의 재능과 에너지를 바탕으로 지역사회 문제 해결에 참여하고, 자원봉사 문화를 선도할 차세대 청년 리더를 양성하기 위해 마련됐으며, 주광덕 남양주시장을 비롯해 청년봉사단 임원진과 기존·신규 단원 등 50여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

행사는 △청년봉사단 소개 영상 시청 △임원 임명장 수여(단장·부단장·기획부장·홍보부장) △단원 소개 △오리엔테이션 △조별 토의 및 발표 순으로 진행됐다. 단원 간 소통과 교류를 통해 한 해 활동 방향에 대한 공감대를 형성했다.

주광덕 남양주시장은 각 단원들의 각오와 소감을 들은 뒤 격려사를 통해 "여러분의 이야기에서 지역과 봉사를 향한 진심이 느껴져 큰 감동을 받았다"며 "남양주청년봉사단 위브는 청년의 시선으로 지역을 바라보고, 청년의 방식으로 문제를 해결해 온 의미 있는 봉사단체"라고 말했다.

이어 "나눔과 봉사는 누군가를 위한 일이기 이전에 스스로를 성장시키는 과정으로, 청년들의 작은 실천이 자신과 지역사회를 변화시키는 큰 힘이 될 것"이라며 "시는 앞으로도 청년들이 봉사와 참여를 통해 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

남양주청년봉사단 위브는 2022년 출범한 청년 봉사단체로, 현재 만 19세부터 39세까지의 청년 자원봉사자 50명이 활동 중이다. 환경정화 활동, 유기견 보호소 봉사, 김장 및 연탄 봉사, 지역 축제 참여 등 다양한 분야에서 지역 밀착형 봉사활동을 이어오고 있다.





시는 앞으로도 청년들이 자원봉사를 통해 지역사회 구성원으로서 역할을 수행하고, 시민과 함께 성장하는 나눔 문화를 확산할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

