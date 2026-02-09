부산대, 기업 참여형 개방 산학연 협력 거버넌스 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RISE 기업협의체 발대…공동연구·사업화·인재양성 실행 연계 본격화

부산대학교가 대학의 연구 역량과 지역 산업 현장의 수요를 연결하는 기업 참여형 개방 산학연 협력 거버넌스를 공식 출범시키며, 공동연구부터 기술이전·사업화·인재양성으로 이어지는 실행 중심의 지역혁신 연계를 본격화한다.

부산대학교(총장 최재원)는 9일 교내 기계관 대강당에서 기업 수요 중심 개방형 산학연 협력을 위한 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 기업협의체 발대식 및 성과공유회 'PNU-LINK, RISE TOGETHER'를 개최했다.

이 행사는 대학 연구 역량과 지역 산업 현장의 실제 수요를 연계해 기업이 연구 기획 단계부터 참여하는 실행 중심 산학연 협력 거버넌스를 공식 출범하는 자리로 마련됐다. 이를 통해 공동연구, 기술이전, 사업화로 이어지는 실질적 협력 체계를 구축한다는 계획이다.

이날 행사에는 부산대를 비롯해 부산시, 부산RISE혁신원과 47개 참여 기업 관계자들이 참석했다. 박상후 부산대 RISE 사업단장(대외·전략부총장)은 사업 성과와 함께 Open UIC(University-Industry Collaboration) 운영 전략을 발표하며 기업 주도형 산학연 협력 모델을 제시했다.

기업협의체 초대 회장에는 ㈜토탈소프트뱅크 최장수 대표가, 부회장에는 ㈜하이드로파 권수인 대표가 각각 임명됐다. 협의체는 기업을 공동 기획 주체로 참여시켜 연구 과제 발굴과 추진에 나서는 한편, 기술이전과 사업화 연계, 현장 맞춤형 인재 양성 등 실질적인 협력 활동을 전개할 예정이다.

부산대는 특히 기업이 대학 연구의 초기 기획 단계부터 참여하는 협력 구조를 통해 연구 성과의 현장 적용성과 사업화 가능성을 높이고, 기업과의 공유·협업을 강화하는 데 초점을 맞출 방침이다.





부산대 RISE 사업단은 앞으로 Open-UIC 기반 산학연 협력을 통해 지역 산업 수요에 부합하는 공동연구와 기술사업화를 확대하고, 기업과 함께 성장하는 지속 가능한 산학연 협력 생태계 조성에 주력할 계획이다.

부산대학교가 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 기업협의체 발대식 및 성과공유회 'PNU-LINK, RISE TOGETHER'를 개최하고 기념촬영하고 있다.

