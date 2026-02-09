동아ST, 지난해 매출 7451억…역대 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ETC·해외사업 고른 성장

영업이익 272억…16%↓

동아에스티가 전문의약품(ETC)과 해외사업 성장을 바탕으로 지난해 역대 최대 매출을 기록했다.

동아에스티는 지난해 별도 기준 매출이 전년 대비 16.3% 오른 7451억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 연간 최대 매출이다. 영업이익은 전년 대비 16.1% 감소한 272억원을 기록했다. 동아에스티는 "ETC 부문과 해외사업 부문의 고른 성장이 매출 상승을 견인했다"며 "영업이익은 원가율 상승과 연구개발(R&D) 비용, 일부 일회성 비용 발생의 영향으로 지난해 4분기 적자 전환하며 부진했다"고 밝혔다.

ETC 부문의 지난해 매출은 전년 대비 19% 증가한 5278억원을 기록했다. 기존 주력 제품의 안정적인 성장과 함께 도입 품목의 매출 확대가 성장을 견인했다. 제품 별로는 각각 ▲그로트로핀(성장호르몬제) 1315억원 ▲모티리톤(소화불량 치료제) 387억원 ▲자큐보(위식도역류질환 치료제) 483억원 ▲디페렐린(성조숙증 및 전립선암 치료제) 163억원의 매출을 냈다.

해외사업 부문 매출은 전년 대비 12.8% 오른 1704억원을 기록했다. 네스프 바이오시밀러 다베포에틴알파는 267억원, 스텔라라 바이오시밀러 이뮬도사는 176억원의 매출을 달성했다.

R&D 부문에서도 진전을 이어갔다. 미국 관계사 메타비아를 통해 개발 중인 대사이상 관련 지방간염(MASH) 및 제2형 당뇨병 치료제 DA-1241은 글로벌 임상 2a상을 완료했다. 비만 치료제 DA-1726은 글로벌 임상 1a상을 진행 중이며, 올 1분기 단계적 증량 탐색 추가 임상 1a상을 실시할 예정이다. 치매 치료제 DA-7503과 면역항암제 DA-4505는 각각 국내 임상 1상을 진행 하고 있다.

동아에스티는 항체-약물 접합체(ADC) 전문 기업 앱티스 인수를 통해 차세대 치료접근법(모달리티) 신약 개발 역량을 키우고 있다. 3세대 ADC 링커 기술 '앱클릭' 기반 위암·췌장암 타깃 ADC 후보물질 DA-3501(AT-211)의 임상 1상을 지난해 10월 승인받고 2026년 상반기 임상 1상을 진행할 예정이다.





동아에스티 관계자는 "그로트로핀, 모티리톤 등 주요 제품을 계열 내 최고(Best-in-class) 제품으로 육성하고 도입 제품 확대, 제품 포트폴리오 재구성을 통해 전문의약품 부문의 지속 성장의 기반을 마련할 예정"이라며 "R&D 부문에서 항암 및 면역질환 치료제 자체 연구개발에 집중하면서 외부 신약 물질 도입을 통해 파이프라인을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

