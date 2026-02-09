부산힘찬병원, 김정호 3대 병원장 취임…진료 현장 활력 더해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

환자 중심 진료 기조 유지…로봇 무릎 수술 경험도 축적

부산힘찬병원이 김정호 병원장을 새 수장으로 맞았다. 김 병원장은 지난 6일 부산힘찬병원 10층 대강당에서 열린 취임식을 통해 공식 취임하고 본격적인 진료와 병원 운영에 들어갔다.

이날 취임식에는 힘찬병원 이수찬 대표원장과 상원의료재단 박혜영 이사장, 이상훈 창원힘찬병원장을 비롯한 관계자들이 참석해 김 병원장의 취임을 축하했다. 행사는 병원의 향후 진료 방향과 운영 기조를 공유하는 자리로 마련됐다.

김정호 병원장은 동아대학교 의학전문대학원을 졸업하고 동아대학교병원에서 정형외과 전문의 과정을 수료했다. 이후 전임의와 외래교수로 활동하며 관절 질환을 중심으로 진료 경험을 쌓아왔고, 지역 관절 전문 병원에서 꾸준히 환자를 진료해 왔다. 무릎과 어깨 관절 질환을 비롯해 외상과 골절, 수족부 질환 등 폭넓은 진료 영역을 다루고 있다.

김 병원장은 2024년부터 부산힘찬병원에서 진료를 이어오며 환자들과 먼저 호흡을 맞춰왔다. 통증의 원인과 치료 과정을 단계적으로 설명하고, 치료 이후의 일상까지 고려하는 진료 방식을 이어가고 있다는 평가다. 병원 측은 "진료 시간이 다소 길어지더라도 환자가 충분히 이해한 뒤 치료를 결정할 수 있도록 돕고 있다"고 설명했다.

특히 로봇을 활용한 무릎 인공관절 수술 분야에서도 임상 경험을 축적해 왔다. 최근 부산힘찬병원에서 시행된 마코(MAKO) 로봇 무릎 인공관절 수술 4000번째 사례를 집도한 의료진으로 이름을 올렸다. 병원 측은 이를 특정 개인의 성과라기보다 로봇 수술 분야에서 병원이 축적해 온 진료 경험의 흐름 속에서 의미를 갖는 사례로 보고 있다.

김 병원장은 취임사를 통해 "병원장의 역할은 방향을 앞에서 끌고 가는 것이 아니라 진료가 흔들리지 않도록 중심을 잡는 일"이라며 "환자에게는 신뢰를 주고, 의료진에게는 진료에 집중할 수 있는 환경을 만드는 데 책임을 다하겠다"고 말했다.

취임 이후 김 병원장은 진료 현장 점검에 집중하고 있다. 병원 내 진료 동선과 치료 환경을 차례로 살피며, 환자가 병원을 이용하는 전 과정이 보다 자연스럽게 이어질 수 있도록 진료 흐름을 점검하고 있다. 외래와 입원으로 나뉘어 있던 물리치료실을 하나로 정리한 것도 이러한 현장 점검 과정에서 이뤄진 조치다.

병원 관계자는 "김정호 병원장은 취임 이후 기존 진료 체계를 유지하면서도 현장에서 의료진과 수시로 의견을 나누고 있다"며 "진료 현장의 판단이 병원 운영에 자연스럽게 반영되는 구조를 차분히 정리해 가고 있다"고 말했다.





부산힘찬병원은 관절·척추 질환을 중심으로 지역 의료 현장을 지켜온 의료기관이다. 병원 측은 김정호 병원장 취임을 계기로 진료의 흐름과 기준을 다시 한번 점검하고, 다음 단계로 나아가기 위한 준비에 들어갔다고 전했다.

부산힘찬병원 김정호 3대 병원장이 취임식을 갖고 기념촬영하고 있다.

