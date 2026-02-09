동아대 홍보대사 ‘예그리나’ 임명장 수여식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27기·29기 학생 18명 선발…입시·대학 홍보 활동 본격화

동아대학교(총장 이해우)는 홍보대사 '예그리나' 임명장 수여식을 개최했다고 9일 전했다.

동아대학교 입학관리처는 매 학년도 초 신입생과 재학생 가운데 홍보대사를 선발해 2년간의 활동 내용과 자질 등을 종합 평가한 뒤 임명장을 수여하고 있다.

최근 동아대 승학캠퍼스 대회의실에서 열린 임명장 수여식에는 이해우 총장과 전종배 입학관리처장을 비롯해 홍보대사 수료 학생과 활동 학생 등이 참석했다. 이날 행사에서는 27기 3명과 29기 15명 등 총 18명이 홍보대사로 임명됐다.

이해우 총장은 "홍보대사 여러분은 공식 행사와 입학설명회 등에서 학생과 학부모를 가장 먼저 만나는 학교의 얼굴"이라며 "올해 입시에서도 큰 역할을 해준 만큼, 홍보대사 활동 경험이 여러분의 삶에 소중한 밑거름이 되길 바란다"고 말했다.

1997년 출범한 동아대학교 홍보대사 '예그리나'는 홍보팀과 상담팀으로 나뉘어 캠퍼스 투어, 입학박람회, 고등학교 방문 입시설명회, 신입생 모집 면접고사, 교내 주요 행사 등 다양한 현장에서 활동하고 있다. 대학 광고와 홍보 책자, 영상·포스터 모델 활동과 온라인 입시 상담 등도 수행한다.





AD

이날 임명장을 받은 홍보대사는 27기 임영민(관광경영학과), 전주환(경영학과), 이재영(관광경영학과) 학생과 29기 정서원(경영학과), 서현민(AI학과), 노희연(관광경영학과), 김남준(경제학과), 박혜연(관광경영학과), 송연우·송인영(관광경영학과), 오현진(경영학과), 오회미(미디어커뮤니케이션학과), 윤지민(관광경영학과), 최소민(경영학과), 최혜원(미디어커뮤니케이션학과), 최희윤(화학공학과), 현서영(글로벌비즈니스학과), 김민지(관광경영학과) 학생 등이다.

동아대가 홍보대사 ‘예그리나’ 임명장 수여식을 개최하고 기념촬영하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>