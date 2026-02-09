창원특례시 도시공공개발국, 설맞이 복지시설 위문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 도시공공개발국은 9일 설 명절을 앞두고 의창구 북면에 위치한 '창원성심양로원'를 찾아 위문품을 전달하고 시설 관계자와 어르신을 격려했다.

이날 방문에는 도시공공개발국장을 비롯한 소속 직원들이 함께했으며, 어르신들이 보다 풍성하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 생필품을 전달하고, 시설 관계자와 어르신들과 담소를 나누는 시간을 가졌다.

또한 어르신들께 명절 인사를 전하는 한편, 시설 운영 과정에서의 애로사항을 청취하는 등 현장의 목소리를 들으며 나눔의 의미와 공공의 역할을 다시 한번 되새겼다.





신성기 도시공공개발국장은 "설 명절을 맞아 어르신들께 조금이나마 따뜻한 마음을 전하고자 방문했다"며 "이번 방문이 어르신들에게 위로와 격려가 되고, 직원들에게도 봉사의 의미를 되새기는 뜻깊은 시간이 됐다"고 전했다.





