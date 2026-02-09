"문화생활 즐기세요"…담양군, 청년에 25만원 쏜다

전남청년 문화복지카드 사업

공무원 등 제외·누리카드 가능

전남 담양군청 전경. 전남 담양군 제공

전남 담양군이 지역 청년들의 문화생활 향유와 자기 계발 기회를 확대하기 위해 연 25만 원을 지원하는 '전남청년 문화복지카드' 사업을 본격 추진한다.

9일 담양군에 따르면 군은 이날부터 오는 3월 31일까지 청년 문화복지카드 지원 신청을 받는다.

지원 대상은 2024년 2월 9일 이전부터 전남 도내에 주소를 두고 거주해 온 19~28세 청년이다.

신청은 두 가지 방식으로 진행된다. 주소지 관할 읍·면 사무소 방문 신청은 이날부터 가능하며, 광주은행 또는 농협카드 누리집을 통한 온라인 신청은 오는 20일부터 3월 31일까지 할 수 있다.

특히 지난해 지원받았던 기존 수혜자도 올해 지원금을 받기 위해서는 반드시 기간 내에 다시 신청해야 한다.

지원 금액은 1인당 연 25만 원이며, 체크카드 형태로 지급된다. 지원금은 전남 도내에서 공연 관람, 학원 수강, 도서 구입, 체육 시설 이용 등 문화·여가 및 자기 계발 분야에 사용할 수 있다.

다만 공공기관 근무자, 학교 밖 청소년 수당 대상자, 여성농업인 행복바우처 대상자는 지원에서 제외된다. 반면 문화누리카드 수혜자는 중복 지원이 가능하다.





정철원 담양군수는 "이번 사업이 청년들의 문화 참여 기회를 넓히고 삶의 질을 실질적으로 높이는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 청년들의 목소리를 반영한 다양한 정책을 발굴해 청년이 머물고 성장할 수 있는 담양을 만들어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

