김세직 KDI 신임 원장 "제로성장 직면한 한국…경제정책 패러다임 바꿔야"

9일 제18대 원장 취임식 개최
"단기부양책 역부족…장기성장률 추세 반전해야"
"KDI 가장 큰 자산은 뛰어난 인재"
김세직 한국개발연구원(KDI) 원장은 "한국 경제에 제로성장에 대한 우려가 현실적 위험으로 다가왔다"며 "단기적 경기부양책이 아닌 장기성장률 추세를 반전시키는 '진짜 성장'으로 경제정책 패러다임을 전환해야 한다"고 말했다.
김 원장은 9일 KDI에서 열린 제18대 원장 취임식에서 "더욱 치열해진 글로벌 기술경쟁, 통상 환경의 급변, AI 기술 충격이라는 구조적 변화까지 더해지면서 우리 경제는 중차대한 전환의 기로에 섰다"며 이같이 말했다.
김 원장은 진짜 성장을 위해 "경제, 기술, 교육, 사회제도 등 다양한 분야를 아우르는 전방위적 혁신과 그리고 무엇보다도 이를 견인할 정책 연구 수행이 필수적"이라고 강조했다.
김 원장은 KDI가 '진짜 성장을 견인하는 혁신적 정책 개발의 선도자'가 되도록 ▲혁신 정책 아이디어 연구·개발 지원 ▲정부 정책 '보완·발전·정밀화' 연구 강화 ▲혁신적·과학적인 정책개발 인프라 구축 ▲현안 대응 역량·소통 기능 강화 등 네 가지를 약속했다.
김 원장은 "KDI의 가장 큰 자산은 무엇보다도 '뛰어난 인재'"라면서 "창의적이고 도전적인 연구자들이 역량을 마음껏 발휘할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.
세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
