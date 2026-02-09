권순욱 국립수산과학원 원장 취임…"어업인 소득 증대 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해양수산분야 다양한 실무 경험

'합리적 리더십' 정책전문가

권순욱 신임 국립수산과학원장. 해양수산부.

권순욱 신임 국립수산과학원장이 9일 오전 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다.

권 신임 원장은 1999년 공직에 입문(행정고시 42회)한 이후 ▲주러시아연방대사관 참사관 ▲해양수산부 규제법무담당관 ▲해양공간정책과장 ▲수산정책과장 ▲어촌양식정책관 등 주요 보직을 거친 후 지난 2월부터 기획조정실 정책기획관을 역임했다.

해양수산 국제협력, 수산정책, 수산물 안전관리, 해양환경 등 해양수산 분야에서의 다양한 실무 경험과 합리적 리더십을 겸비한 정책 전문가로 평가받고 있다.

해수부 측은 "권 신임 원장은 풍부한 정책 경험과 국제적 감각을 바탕으로 급변하는 해양수산 환경변화에 대응하여 어업인의 소득증대는 물론 국립수산과학원을 지속가능한 해양수산을 실현하는 혁신적 연구기관으로 도약시키는데 크게 기여할 것으로 기대된다"고 했다.





권 원장은 첫 번째 공식 일정으로 부산시 영도구에 위치한 순직 선원 위령탑을 참배하고, 전남 여수시 어류 양식장을 방문해 저수온 대비 피해 최소화를 위한 현장점검으로 본격 업무를 시작했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

