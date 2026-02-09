여수시, 국민권익위원회 고충민원 평가서 우수 성과

'가' 등급 도약 목표
전남 여수시는 행정안전부와 국민권익위원회가 공동 주관한 '2025년 민원서비스종합평가'에서 종합평가군 내 중상위 수준의 평가를 받으며, 국민신문고 민원 처리·고충민원 처리·민원 만족도 부문에서 우수등급인 '나' 등급을 획득했다고 밝혔다.
민원서비스종합평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 교육청 등 전국 308개 기관을 대상으로 민원행정 운영체계와 처리 실적, 국민 체감 만족도를 종합적으로 평가하는 제도로 기관별 민원행정 서비스 수준을 가늠하는 지표다.
이번 평가에서는 국민신문고 및 고충민원 처리 분야에서 기관장의 민원처리 기여도 반영 비중이 확대된 가운데, 시는 고충민원(다부서)현장 민원처리제와 '시민의 소리함' 운영, 재난 대비 취약시설 사전 안전점검 등 현장중심 소통행정을 적극 추진한 점이 높게 평가돼 '나' 등급을 받았다.
이러한 민원 처리 방식은 시민 체감 만족도 향상으로 이어져 국민신문고 민원 만족도 부문 '우수', 고충민원 만족도 및 신뢰도 부문 '매우 우수'로 평가를 받으며 동일 평가군 대비 전반적으로 우수한 민원서비스 역량을 갖춘 기관으로 인정받았다.
특히, 이번 평가에서 여수시는 국민권익위원회 평가 점수 50점 만점 중 47.71점을 획득, 전년도 대비 1.89점 상승한 성과를 보였다.
시 관계자는 "앞으로도 적극적인 현장 중심 민원처리로 더욱 밀접하게 소통하고 시민들이 실질적인 변화를 체감할 수 있는 체감형 민원 정책과 생활 밀착형 고품질의 고충민원 처리로 시민에게 신뢰받는 시정이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
