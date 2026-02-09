포항형 천원주택, 2026년 예비입주자 모집…신청 문턱 '확' 낮춰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부모 소득 제외, 신청자 본인 소득만을 기준으로 선발…입주 기준 완화

일반 청년 선발 비율 80%로 확대, 이 중 관외 청년에 40% 배정해 적극 수용

포항시가 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 추진 중인 '포항형 천원주택'의 2026년 예비입주자 모집을 시작한다.

올해 모집의 가장 큰 특징은 입주 기준을 완화해 신청 문턱을 대폭 낮춘 점이다.

시는 9일 포항시청 홈페이지를 통해 공공매입 임대주택인 '천원주택' 100호에 대한 모집 공고를 내고, 내달 5일부터 6일까지 양일간 포항시 주거복지센터에서 현장 접수를 진행한다.

'포항형 천원주택'은 LH 임대주택을 재매입해 청년들에게 하루 임대료 1000원, 월 3만원이라는 파격적인 조건으로 공급하는 사업이다.

지원 대상은 19세 이상 45세 이하의 무주택 청년 및 신혼부부로, 선정되면 2년에서 최장 4년까지 거주할 수 있다.

올해 모집의 가장 큰 변화는 '기준의 단순화'다.

작년과 달리 모집 단계부터 부모의 소득·재산 유무를 따지지 않고 오직 신청자 본인의 경제적 상황만을 고려해 선발한다.

이는 자립을 꿈꾸는 사회초년생들의 진입장벽을 획기적으로 낮추기 위한 조치다.

선발 비율 또한 전략적으로 조정됐다.

시는 일반 청년의 입주 기회를 넓히기 위해 선발 비율을 1순위 저소득층 대상 20%, 2순위 일반 청년 80%로 배정했다.

특히 일반 청년 물량 중 40%를 관외 거주 청년에게 할당해 외부 인구 유입을 적극적으로 유도한다는 방침이다.

실제로 지난해 첫 모집 당시 100호 선발에 854세대가 몰려 8.5대 1의 높은 경쟁률을 기록한 바 있다.

당시 입주 세대의 20%가 타 시군에서 전입한 청년들로 채워져 지역 소멸 대응책으로서의 가능성을 입증했다.

포항시는 이번 모집을 포함해 매년 100호씩, 2029년까지 총 500호의 천원주택을 공급할 계획이다.

포항시 관계자는 "천원주택이 청년들이 포항에 뿌리 내릴 수 있는 희망의 발판이 되길 바란다"며 "앞으로도 시민들이 피부로 느낄 수 있는 든든한 주거 복지 정책을 지속적으로 펼치겠다"고 전했다.

이번 모집의 최종 당첨자는 소득 및 재산 조사 등 검증 과정을 거쳐 오는 6월 24일 발표될 예정이다.





한편, 자세한 문의사항은 포항시 주거복지센터를 방문하거나 전화로 문의하면 안내받을 수 있다.





