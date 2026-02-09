보성군 민생회복 지원금, 설 앞두고 지급 순조

5일 만에 지급률 90.3% 달성

지역 상권 활성화 미담 사례 이어져

전남 보성군은 설 명절을 앞두고 전 군민을 대상으로 지급 중인 '보성사랑(민생회복) 지원금'이 지급 개시 5일 차인 6일 기준 90.3%의 지급률을 기록했다고 밝혔다.

이번 지원금은 군민 3만 6,000여 명을 대상 총 110억여 원 규모로, 전액 1만 원권 보성사랑상품권으로 지급된다.

'보성사랑(민생회복) 지원금' 지급 개시 5일 차인 6일 기준 90.3%의 지급률을 기록했다_보성사랑(민생회복) 지원금 지급 현장. 보성군 제공

설 연휴 전 군민 생활 안정과 지역 내 소비 촉진을 목표로 군은 신속한 지급을 위해 읍면 행정복지센터 창구를 확대 운영하고 있으며, 현장 안내를 강화하고 있다.

지원금 지급 이후 지역 상권에서 긍정적 반응이 나타나고 있다. 관내 한 상인은 "지원금 지급 시기에는 방문 고객이 증가하고 매출도 평소보다 많이 늘어난다"며 "설 성수기와 맞물려 매출 상승을 체감하고 있어 충분한 물량을 확보해 손님을 맞이하고 있다"고 말했다.

미담 사례도 이어지고 있다. 한 마을에서는 지원금을 받은 어르신이 "혼자만 쓰기보다 함께 나누는 게 더 뜻깊다"며 5만 원을 마을회관에 기부했고, 이를 계기로 다른 주민들도 나눔에 동참하기도 했다.

군 관계자는 "보성사랑 지원금은 일회성 지원이 아니라 군민 생활 안정과 지역경제 선순환을 위한 정책"이라며 "아직 지원금을 받지 않은 군민은 3월 6일까지 신분증을 지참해 주소지 읍면 행정복지센터를 방문해 주시길 바란다"고 안내했다.





한편, 보성군은 지원금 지급 현황을 지속적으로 점검하고 있으며, 지역경제 활성화를 위해 8월 31일까지 상품권을 사용할 수 있도록 홍보해 나갈 계획이다.





