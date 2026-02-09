광주신세계, "달콤한 디저트로 마음을 전하세요~"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는15일까지 발렌타인 기념 9곳 참여 팝업

광주신세계, 아코다 팝업매장에서 직원이 시그니처 수제 초콜릿을 선보이고 있다. 광주신세계 제공

㈜광주신세계가 발렌타인데이 시즌을 맞아 'OUR SWEET MOMENT'라는 테마로 수제 초콜릿부터 핫한 디저트인 '두바이식 쫀득쿠키'까지 다양한 디저트를 선보인다.

광주신세계는 본관 지하 1층 행사장에서 9일부터 15일까지 팝업을 열고 달콤한 디저트를 선보인다. 특히 지역에서 오랜 시간 사랑받아온 수제 디저트부터 감각적인 패키지 디자인으로 전국적으로 사랑받는 디저트까지 다양하게 준비했다.

15년 동안 지역에서 수제 초콜릿을 만들고 있는 디저트 카페 '아코다'는 시그니처 상품인 수제 초콜릿 '10구 봉봉박스'와 '인절미 초코', '말차 초코'까지 다양하게 마련했다. 팝업마다 품절행렬을 일으킬 만큼 인기가 높아, 구매를 서두르는 것을 추천한다.

당도 높은 과일을 엄선해 당일생산 및 당일판매를 원칙으로 하는 담양에서 온 '창평커피'에서는 신선한 과일을 떡으로 감싼 디저트인 모찌를 선보인다. 딸기, 키위, 귤, 바나나 등 다양한 과일모찌와 최근 유행하는 디저트에서 착안한 '생딸기 두바이 모찌', '두바이 초콜릿 모찌'를 선보이며 고객들의 발길을 붙잡는다.

지역에서 오랜시간 사랑받아오며 쫀득한 식감의 마카롱으로 유명한 '아싸롱'의 마카롱도 눈에 띈다. 블루베리와 크림브륄레 등 총 23가지의 다양한 맛을 선보인다.

두앤두'에서는 요즘 인기가 높아 구하기 힘든 '두바이식 쫀득 쿠키'를 판매한다. 쫀득한 마시멜로우와 바삭한 카다이프의 조합이 일품이다.

레드와 블랙의 고급스러운 틴케이스 패키지의 '팀벨'은 제로슈거 초콜릿으로 어른들에게도 선물하기 좋은 웰니스 초콜릿을 선보인다. 카카오 51%와 프랑스산 고급 코코아파우더, 설탕 대신 천연 감미료와 건강한 고급 원료를 사용해서 만들었다.

국내최초로 튀르키예에서 직수입한 초콜릿 코팅 레드벨벳 케이크를 판매하는 '율케르'는 독특한 모양의 '벽돌케이크''를 선보인다. 초콜릿의 묵직한 단맛과 레드벨벳의 촉촉함, 베리잼의 상큼함을 느낄 수 있는 벽돌케이크와 '두바이식 초콜릿', '헤이즐넛 초콜릿'을 선보인다.

이밖에도 스푼홀릭 초콜릿, 까이유 초콜릿, 브로이어 초콜릿 등 감사한 분에게 마음을 전하기 좋은 고급스러운 초콜릿 선물세트도 다양하게 준비했다.





광주신세계 권혁원 식품생활팀장은 "지역에서 유명한 카페의 디저트와 전국적으로 사랑받는 디저트까지 다양하게 준비했다"며 "광주신세계가 직접 선택한 디저트로 달콤한 시간을 보내길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

