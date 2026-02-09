인천 원도심 지능형 교통시스템…주행속도 29% 향상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 교차로 설치 및 실시간 신호정보 제공

인천시가 원도심의 열악한 교통환경 개선을 위해 추진한 '지능형 교통체계(ITS) 기반 스마트빌리지 조성사업'이 효과를 낸 것으로 나타났다.

시는 지난해 강화군, 옹진군(영흥도), 중·동구 일원에 스마트 교차로 25곳, 좌회전 감응신호 교차로 4곳, 실시간 신호정보 제공 교차로 81곳을 구축하고 효과분석을 한 결과 큰 폭의 차량흐름 개선을 확인했다고 9일 밝혔다.

시는 상시 차량정체 구간이었던 강화 갑곶초소~강화경기장 사거리 간 6㎞ 구간의 경우 인공지능(AI) 기반 스마트 교차로 12개를 구축하고 인천경찰청·한국도로교통공단과 협업해 수집된 교통 데이터를 바탕으로 지난해 10월부터 최적화한 교통 신호주기를 적용했다.

이 결과 평일 기준 양방향 평균 주행속도는 시속 28.3㎞에서 36.6㎞로 29.3% 빨라졌고, 평균 지체시간은 4분 30초에서 2분 21초로 47.6%나 줄어들었다.

스마트 교차로가 설치된 강화도 갑곳초소~강화경기장사거리 구간. 인천시 제공

AD

차량을 감지할 경우에만 신호를 주는 좌회전 감응신호는 강화 1곳과 영흥 3곳의 교차로에 설치했는데, 해당 교차로의 평균 지체시간이 15.1초에서 9.3초로 38.4% 감소했고 불필요한 좌회전 신호 부여 횟수도 47.3% 줄어든 것으로 조사됐다.

이와 함께 운전자 편의 향상을 위해 실시간으로 전방 신호의 잔여 시간을 알려주는 신호정보 제공 시스템은 강화 64곳, 중구 14곳, 동구 3곳에 구축했다. 교차로 진입 시 카카오·네이버·티맵·현대기아차 내비게이션 등을 통해 남은 신호 시간을 확인할 수 있다.

인천시 관계자는 "첨단 AI 기술을 원도심 교통현장에 적용해 지속해서 교통 문제를 개선하고 도시 간 불균형을 해소해 나가겠다"고 밝혔다.





AD

한편 시는 시내버스 정류장에 설치된 기존 버스정보안내기에 광고 기능을 결합한 '통합광고형 버스정보안내기' 25대를 시범 개발해 지난달부터 시범 운영하고 있다. 이는 전국 최초로 시도되는 모델로, 소상공인을 포함한 상업 광고와 다양한 공익 광고를 함께 표출해 시민과 소통하는 지역 커뮤니티 시설물로 활용한다는 구상이다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>