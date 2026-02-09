강원도, 문화예술에 700억 투입…‘도민 일상이 예술이 되는 강원’ 실현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여중협 강원도 부지사

속초 '갯마당' 연습·교육 공간 현장 방문

2026 문화예술 4대 정책 발표

여중협 강원특별자치도 행정부지사는 9일 속초시 예술단체 '갯마당'의 연습·교육공간을 방문해 지역 예술인들과 함께 생활예술교육에 참여하고 2026년 강원 문화예술 4대 중점 정책을 발표했다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD

특별히 기존 형식적인 정책 발표와는 달리, 문화예술의 가장 기초단계이자 예술인의 창작이 만들어지는 연습·교육 현장에서 문화예술 정책을 발표했다는 점에서 의미를 더했다.

여중협 부지사는 속초 대표 전문예술단체인 '갯마당'이 생활예술인들을 대상으로 진행하는 예술교육 현장에서 함께 장구 교육을 받고 참관하며, 전문예술과 생활예술이 어우러지는 강원 문화예술의 현재와 가능성을 직접 확인했다.

속초 갯마당은 1992년 창단 이후 전통예술과 사물놀이를 중심으로 지역 문화예술의 뿌리를 지켜온 대표적인 예술단체로, 현재 전문단원과 다수의 단체회원이 활발한 활동을 이어가고 있다.

이날 현장에는 단체 대표와 단원들이 참석해 "도의 전폭적인 예술창작활동 사업 지원 덕분에 많은 예술인과 단체들이 자유롭고 안정적인 창작활동을 이어나갈 수 있게 됐다"는 생생한 현장 이야기를 전했다.

강원특별자치도는 이날 예술인 지원 강화, 문화공연·행사 활성화, 문화사각지대 해소, 문화기반시설 확충을 골자로 하여 2026년 총사업비 700억원을 투입하는 문화예술 4대 중점 추진정책을 발표했다.

첫째, 예술인이 '예술창작'에만 전념할 수 있는 안정적인 환경 조성을 위해 문화예술인 창작활동 지원을 올해 100억원 규모로 확대한다.

도는 예술인 창작활동사업비를 지속적으로 확대해 2022년 43억원에서 2026년 92억원까지 확대하였고 1회 추경에 8억원을 추가 반영하여 100억원 시대가 시작된다.

특히, 신인·청년·원로 예술인 등 지원대상과 분야별 특성에 '맞춤형' 지원, 법률·심리·성폭력 상담 지원 등 예술인의 권리보호 강화를 위한 '복지' 지원, 예술인 창업·경영자금 융자 지원 등 '경제적 자립' 지원을 강화한다.

'전문예술' 지원뿐만 아니라 '생활예술' 지원도 확대한다. 일상 속 문화예술 활동을 활성화하기 위해 아마추어 단체와 동호회에 문화예술 창작활동 지원을 지속적으로 확대할 예정이다.

둘째, 소외지역 없이 어디서나 도민 모두가 일상에서 문화예술을 누릴 수 있도록 총사업비 80억원을 투입하여 도 문화예술행사를 300회 이상 추진한다.

대한민국 대표 클래식 음악제인 평창대관령음악제는 7월 대관령에서 열리는 메인콘서트 외에 도내 전역에서 찾아가는 음악회, 아카데미 등이 열린다.

또한 강원도의 자랑인 도립예술단, 도립극단의 공연은 연중 도내 전역에서 100회 이상 추진할 예정이다. 특별히 최근 사회적으로 부각되는 가족소통, 생명경시 문제를 문화예술 공연으로 치유하는 가족회복, 생명존중 뮤지컬 등도 선보인다.

문화소외계층 및 소외지역 대상 찾아가는 문화예술공연도 150여 회 추진하여 지역 구석구석 문화예술이 자연스럽게 스며들도록 지원을 강화한다.

셋째, 소외계층 없이 누구나 문화혜택을 즐길 수 있도록 총사업비 160억원을 투입하여 문화소외계층 10만명 이상에게 문화혜택을 제공한다.

우선, 도내 저소득층 대상 문화누리카드 지원금을 연간 14만원에서 올해 15만원으로 확대하고 19세 청년 대상 청년문화예술패스 지원금은 연간 15만원에서 올해 20만원으로 확대할 뿐만 아니라 19세~20세까지 지원 대상도 확대하였다.

또한 도내 시청각 장애인에게 배리어프리 영화관람을 지원하여 문화소외계층에게 문화향유 기회를 확대해 나갈 예정이다.

넷째, 대도시를 가지 않아도 우리동네에서 문화시설을 누릴 수 있도록 총사업비 360억 원을 투입하여 문화기반시설을 지속적으로 확충할 계획이다.

우선, 도민 생활 밀착형 문화시설인 도서관, 박물관, 문화예술회관, 생활문화센터 등 올해 10개소 이상 건립 및 개보수를 지원하고, 매년 꾸준히 확충한다.





AD

여중협 부지사는 "문화예술정책은 행정의 책상이 아니라, 예술인의 땀과 도민의 일상 속에서 완성돼야 한다"며 "앞으로도 문화예술 현장을 직접 찾아 예술인들의 목소리를 정책에 반영하고, 강원도만의 문화예술 경쟁력을 키워 나가겠다"고 밝혔다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>