경북신보, 김천 소상공인 3000만원·청년창업 5000만원 특례보증

김천시, 2년간 3%이자 지원



경북신용보증재단(경북신보)은 9일, 경기 침체로 자금조달에 어려움을 겪는 김천지역 소상공인 금융지원을 위해 '2026 김천시 소상공인 특례보증 업무협약'을 체결했다.

업무협약에 따라 금융기관 출연금(농협은행 5억원, 신한은행 1.5억원, iM뱅크 1억원)에 김천시가 1대1매칭 출연해 총 15억원에 더해, 김천시가 추가로 5억원을 출연해 총 20억원의 보증재원이 마련됐다. 경북신보는 출연금의 12배에 해당하는 240억원 규모의 신용보증을 지원한다.

김중곤 경북신보 이사장(왼쪽 2번째)과 배낙호 김천시장(오른쪽 3번째)이 240억 특례보증 업무협약 체결식을 열고 있다.

'2026 김천시 소상공인 특례보증'의 신청대상은 신청일 현재 사업장이 김천시에 있고 사업자등록을 필한 소상공인이며, 최대한도 3000만원, 청년창업자는 5000만원까지 우대지원한다.

또, 2년간 김천시에서 3% 이자를 지원하여 저금리로 보증상품을 이용할 수 있다. 금리가 높은 대출보증을 이용하고 있는 소상공인은 특례보증(2년간 3%지원)으로 저금리 갈아타기(대환보증)가 가능하다.

비대면 신청을 원하는 소상공인은 보증드림(APP)을 통해 신청 가능하며, 대면 신청은 경북신용보증재단 홈페이지 또는 AI 콜센터를 통해 상담 예약 후 신청이 가능하다.





김중권 경북신보 이사장은 "올해는 1대1 매칭출연 방식으로 출연금을 확대해 작년 대비 2배 규모인 총 240억원으로 진행할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 도내 22개 시 군과 금융회사와의 지속적인 소통과 협력을 통해 더 많은 소상공인이 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





