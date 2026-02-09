외국인 여성 혐오 발언 김희수 진도군수 민주당 제명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정통합 타운홀 미팅서 나온 '여성수입' 발언 문책

김희수 진도군수가 광주전남 행정통합 행사에서 나온 여성 혐오 발언과 관련해 공식적인 사과문을 발표했다. 진도군 제공

외국인 여성 비하 발언으로 논란이 일었던 김희수 진도군수에 대해 더불어민주당이 제명 조치했다.

박수현 민주당 수석대변인은 9일 "비공개 최고위원회의를 통해 중대한 징계 사유가 발생한 김 군수에 대해 전원 만장일치로 제명 징계를 의결했다"고 밝혔다.

김 군수는 지난 4일 광주·전남 행정통합 타운홀 미팅 생방송에서 인구 소멸 문제를 언급하며 "스리랑카나 베트남 처녀들을 수입해 농촌 총각들 장가 보내자"는 취지에 발언을 해 공분을 샀다.

논란이 확산되자 김 군수는 다음날인 5일 사과문을 내고 "해당 발언은 농어촌 지역의 심각한 인구 감소와 결혼·출산 기반 약화라는 구조적 문제를 지적하고, 제도적 대응이 필요하단 취지에서 나온 것"이라고 해명했다.

하지만 6일 베트남 대사관에서 전남도에 서한을 보내 항의 하는 등 국제적 문제로 비화되는 가 하면 진도군청 홈페이지에는 김 군수의 발언을 비판하는 글이 잇따라 올라왔다.

이주·여성단체들도 진도군청 앞에서 김 군수의 발언을 규탄하는 집회를 열겠다며 분노를 숨기지 않았다.

전남도는 최근 입장문을 통해 "진도군수의 부적절한 발언과 관련해 주한 베트남 대사관과 베트남 정부, 깊은 상처를 받은 베트남 국민과 여성들에게 공식 사과한다"고 밝히며 사태 수습에 나섰다.





여기에 민주당도 이날 논란 발생 5일만에 김 군수 제명을 결정했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

