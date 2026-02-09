넥센그룹 강병중 회장, 신라대학교 발전기금 2억원 쾌척

교육 환경 개선·인재 양성 지원…“미래 세대 위한 투자”

신라대학교(총장 허남식)는 넥센그룹 강병중 회장이 대학 발전과 인재 양성을 위해 발전기금 2억원을 기탁했다고 9일 전했다.

발전기금 기탁식은 지난 6일 오후 3시 신라대학교 대학본부 6층 총장접견실에서 열렸다. 이날 행사에는 강병중 회장과 허남식 총장을 비롯한 대학 주요 보직자들이 참석했다.

강병중 회장은 지역사회와 국가의 미래를 이끌 인재 양성에 대한 관심과 신념을 바탕으로, 신라대학교의 교육 환경 개선과 우수 인재 육성을 위해 발전기금을 전달했다. 기탁된 기금은 대학의 교육 경쟁력 강화와 학생 지원을 위한 다양한 사업에 활용될 예정이다.

강 회장은 평소 기업의 사회적 책임과 나눔의 가치를 강조하며 교육·문화·체육 분야를 중심으로 꾸준한 기부 활동을 이어오고 있다. 특히 미래 세대를 위한 교육 지원이 사회 전반의 긍정적인 변화를 이끈다는 철학 아래 인재 양성에 대한 후원을 지속해오고 있는 것으로 알려졌다.

허남식 신라대학교 총장은 "강병중 회장님의 뜻깊은 기부는 신라대학교가 지역과 함께 성장하며 미래 인재를 양성하는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "기탁해 주신 발전기금은 학생들의 꿈과 도전을 지원하는 데 소중히 사용하겠다"고 말했다.

이날 행사에서는 신라대학교 학생 대표가 강병중 회장에게 감사의 뜻을 담아 꽃다발과 기념 선물을 전달하는 시간도 마련됐다.





신라대학교는 지역사회 및 다양한 기관과의 협력을 통해 기부 문화를 확산하고, 학생 중심의 교육환경 조성과 지속 가능한 대학 발전을 위해 노력해 나갈 계획이다.

넥센그룹 강병중 회장이 신라대학교에 발전기금 2억원을 기탁하고 기념촬영하고 있다.

