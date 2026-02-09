양평군, 용문산관광지 활성화 연구용역 중간보고회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군, 차별화된 관광 기반 조성

국내외 관광 흐름 대응 전략 모색

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 6일 용문면사무소에서 '용문산관광지 활성화 연구용역 중간보고회'를 개최했다.

양평군(군수 전진선)이 지난 6일 용문면사무소에서 '용문산관광지 활성화 연구용역 중간보고회'를 개최하고 있다. 양평군 제공

AD

이번 보고회는 용문산관광지만의 대표 관광 콘셉트를 발굴하고, 차별화된 관광 기반 조성을 통해 관광 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다. 특히 급변하는 국내외 관광 환경에 능동적으로 대응해 지속 가능한 성장의 기틀을 마련하는 데 목적을 두고 있다.

보고회는 군수의 인사말을 시작으로, 용역사인 한국융합관광연구소 하동원 소장의 연구용역 추진 현황 보고, 주민 설문조사 결과를 바탕으로 한 기본 구상 및 활성화 방안 발표, 질의응답 순으로 진행됐다.

중간보고를 맡은 하동원 소장은 이해관계자와 주민들을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 공유하고, 이를 토대로 수립한 전략적 관광 정책과 구체적인 활성화 방안을 제시했다.

양평군은 이번 보고회에서 수렴된 다양한 의견을 용역 결과에 적극적으로 반영해 최종 활성화 방안을 확정할 방침이다.

전진선 양평군수는 "용문산관광지는 우리 군을 넘어 대한민국을 대표하는 소중한 자산"이라며, "이번 연구용역이 단순한 계획에 그치지 않고 주민들의 생생한 의견을 반영해 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣는 마중물이 돼야 한다"고 강조했다.





AD

이어 "오늘 제시된 다양한 의견을 심도 있게 검토해 변화하는 관광 흐름 속에서 누구나 다시 찾고 싶은 명품 관광지로 거듭날 수 있도록 최선을 다해 달라"고 당부했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>