부산진해경제자유구역에 AI통역앱 투입된다… 외국인근로자 산재 제로화 돌입

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 외국인 근로자의 언어 소통 문제를 해소하고 산업재해를 줄이기 위해 AI통역앱을 활용한 산재 제로화 프로젝트를 추진한다.

부산진해경제자유구역청은 외국인 근로자 고용 비중이 높은 산업현장의 언어 소통 문제를 해소하고 산업재해를 예방하기 위해 '2026년 외국인근로자 산재예방 AI 통역앱 지원사업'을 본격 추진한다고 9일 알렸다.

부산진해경제자유구역 내 외국인 근로자는 최근 지속적으로 늘고 있다. 작업 지시와 안전교육 과정에서의 언어장벽이 산업재해 위험 요인으로 지적돼 왔고 중소기업의 경우 상시 통역 인력 확보에도 어려움을 겪고 있다.

경제자유구역청은 AI 기반 통역앱을 활용해 현장에서 바로 사용할 수 있는 상시 다국어 소통 환경을 구축하고 이를 통해 산업재해를 사전에 예방한다는 계획이다.

사업은 2026년 3월부터 2027년 2월까지 1년간 진행된다. 부산진해경제자유구역 입주기업 가운데 외국인 근로자 20명 이상을 고용한 기업을 대상으로 최대 5개사를 선정해 지원한다.

선정 기업에는 실시간 다국어 통역과 산업현장 특화 용어 번역, 1대 다 동시 대화 기능을 갖춘 AI 통역앱 서비스가 제공된다. 지원 규모는 기업당 440만원 상당이다. 별도의 장비 없이 개인 휴대전화로 사용할 수 있어 현장 활용성이 높다는 설명이다.





박성호 청장은 "언어장벽으로 인한 산업재해 위험을 줄이는 데 도움이 될 것"이라며 "외국인 친화적 산업환경 조성과 입주기업의 안전관리 역량 강화를 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

