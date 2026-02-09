해수부, 크루즈 선박 안전관리 강화…부산서 정책 설명회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대형 크루즈 기항 증가 대응

정박시간 고려한 점검 기준·인력 운용 계획 공유

해양수산부가 오는 10일 부산항 국제전시컨벤션센터에서 크루즈 업계와 관계기관을 대상으로 국내 기항 크루즈 선박 안전정책 설명회를 연다.

크루즈 선박은 한 번에 수천 명의 승객을 수송하는 특성상 높은 수준의 안전 관리가 요구되며, 잦은 입출항과 짧은 정박 시간에 맞춘 효율적인 점검 체계가 필요하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 설명회에서는 최근 대형 크루즈 선박의 국내 기항이 증가하는 추세에 맞춰 해수부가 마련한 올해 안전관리 계획을 공유하고, 관계기관 간 협조 사항을 논의할 예정이다. 설명회에는 해양경찰청과 항만공사, 선박검사기관인 선급협회, 크루즈 선사 국내 대리인 등이 참석한다.

해수부는 외국적 크루즈 선박의 짧은 정박 시간을 고려한 점검 기본 방향과 검사 인력 투입 계획, 선박 구역별 검사 방식 등 구체적인 안전 정책을 소개할 계획이다. 또 점검 지침과 점검표를 사전에 업계에 공개하고 항해 당직 절차 등 올해 중점 점검 분야를 안내해 업계의 사전 준비를 돕는다는 방침이다.





이민중 해수부 해사안전정책과장은 "크루즈 산업의 지속적인 성장을 위해서는 무엇보다 안전이 선행돼야 한다"며 "대형 크루즈 선박의 안전 관리에 빈틈이 없도록 철저히 점검해 나가겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

