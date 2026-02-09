코스피, 기관·외국인 순매수에 장중 5290선 회복

코스피가 4% 넘게 급등 출발한 9일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 4.13% 오른 5299.10 출발, 역대 최고 시가를 기록했고 코스닥은 2.7% 상승한 1109.91에 개장했다. 2026.2.9 조용준 기자

코스피가 기관과 외국인의 순매수세에 힘입어 장중 5290선을 회복했다.

9일 오전 10시46분 기준 코스피는 전일 대비 3.9% 상승한 5287.65에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 1조2720억원, 2646억원 순매수한 반면 개인은 1조5818억원을 순매도하고 있다. 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 1조723억원, 3692억원 순매수하고 있는 반면 기관은 1조4531억원을 순매도하고 있다. 프로그램매매는 차익거래에서 964억원, 비차익거래에서 2426억원의 순매수가 발생하고 있다.

업종별로는 대부분의 업종이 강세다. 증권업이 8.25% 상승세고 의료정밀이 6.7%, 건설 4.86%, 화학 4.82%, 금융 4.71%, 기계장비 4.72%, 보험 4.62%, 종이목재 4.55%, 전기전자 4.48%, 유통 4.22%, 통신 3.93%, 제조 3.96% 등이 강세다. 반면 섬유의류 업종은 약보합권에서 움직이고 있다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 강세다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4%대 강세를 보이고 있고 현대차 2.03%, LG에너지솔루션 1.69%, 삼성바이오로직스 2.16%, SK스퀘어 10.51%, 한화에어로스페이스 3.98%, 두산에너빌리티 7.87%, 기아 1.12%, HD현대중공업 2.41% 등이 강세다.

같은 시각 코스닥지수도 강세를 이어가고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 2.97% 상승한 1113.27에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 955억원, 477억원 순매수한 반면 개인은 1306억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 강세다. 에코프로가 1.41% 오름세고 알테오젠 4.22%, 에코프로비엠 1.41%, 레인보우로보틱스 4.26%, 삼천당제약 5.6%, 에이비엘바이오 2.98%, 코오롱티슈진 1.91%, 리노공업 1.99%, HLB 2.96%, 리가켐바이오 1.88% 등이 강세다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 1.0원 오른 1464.0원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

