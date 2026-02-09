우리금융, 자립준비 청년 멘토단 3기 발대식…'관심분야 맞춤 컨설팅'

경제·자립 조언 및 문화체험도 진행
우리금융그룹 우리금융미래재단은 최근 자립준비청년 멘토단 '우리 찬스 (WOORI CHANCE) 우리사이 멘토링 3기' 발대식을 개최했다고 9일 밝혔다.
우리금융미래재단은 매년 자립준비청년과 보호아동 5600명에게 돌잔치·청소년 진로·교육 지원 등 6개 분야와 관련된 생애주기별 지원 프로젝트 '자립준비청년 WOORI CHANCE'를 운영 중이다.
우리금융은 그간 자립준비청년이 사회 각 분야 전문가에게 멘토링을 받을 수 있게 하고, 추후 보육시설 거주 후배들을 이끄는 멘토로 성장할 수 있도록 우리사이 멘토링을 진행하고 있다.
이번 3기는 사회인 멘토가 청년들의 관심 분야에 맞춰 컨설팅을 제공하고, 청년 멘토는 보육시설 아동과 매칭돼 경제·자립 조언 및 문화체험을 함께하는 방식으로 진행된다.
또한 청년들이 직접 기획하는 커뮤니티 프로그램 '마음크루'를 병행해 또래 간 유대감 형성과 일상 회복을 지원할 예정이다.
이날 발대식에는 자립준비청년 50명과 우리금융 임직원을 포함한 사회인 멘토 30명 등 총 80여 명이 참석했다. 또한 전(前) 기수 우수 사례 발표를 시작으로 멘토링 현장에서 활용할 수 있는 관계 형성 교육과 레크리에이션 등 다양한 참여형 프로그램으로 행사가 진행됐다.
지금 뜨는 뉴스
홍상아 우리금융미래재단 담당자는 "자립은 단순한 경제적 독립을 넘어 정서적 안정과 사회적 지지체계가 뒷받침될 때 완성된다"며 "이번 멘토링이 자립준비청년들의 자존감을 높이고 우리 사회의 건강한 구성원으로 뿌리내리는 마중물이 되길 바란다"고 강조했다.
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>