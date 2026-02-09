포천시, ‘상권친화형도시’ 조성 본격화…실행계획 수립 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“소상공인이 체감하는 경제 도시로”

포천시, 상권 활성화 연구용역 착수

경기 포천시는 지난 6일 포천시청 시정회의실에서 '포천시 상권친화형도시 조성사업 실행계획 수립 연구용역' 착수보고회를 개최했다.

이날 착수보고회에는 포천시 상권활성화협의체 위원과 상인대표, 포천시의회 의원, 시 관계 부서장 등이 참석해 연구용역의 추진 배경과 목적, 과업 범위, 향후 추진 일정에 대한 설명을 듣고 다양한 현장 의견을 수렴했다.

이번 연구용역을 통해 포천시는 관내 상권 전반에 대한 현황 분석과 문제점 진단을 실시하고, 이를 바탕으로 실행 가능한 중·장기 종합 발전계획을 체계적으로 수립할 계획이다. 특히 △지역 상권별 특성 분석 및 현안 과제 도출 △소상공인 원스톱 지원센터 운영 방안 △상권의 지속 가능한 성장을 위한 대표 문화콘텐츠 개발 △상인의 자생력 강화를 위한 자산화 구축 방안 등을 중심으로 실효성 있는 실행계획 마련에 중점을 둘 방침이다.

포천시 관계자는 "이번 연구용역은 지역 상권의 경쟁력을 강화하고 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 상권 환경을 조성하기 위한 중요한 첫걸음"이라며 "현장의 목소리와 전문가 자문을 적극 반영해 포천시 여건에 부합하는 상권친화형 도시 조성 실행계획을 수립해 나가겠다"고 밝혔다.





포천시 상권친화형도시 조성사업 실행계획 수립 연구용역은 착수보고회를 시작으로 중간보고회와 최종보고회를 거쳐 오는 5월 1일까지 완료될 예정이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

