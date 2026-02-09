새만금 수상태양광, 2029년 조기 완공 시동

설비용량 1.2GW, 총사업비 3조원

기존 대비 최대 3000억 비용 절감

그동안 계통접속 문제로 지연돼 온 새만금 수상태양광 사업이 2029년 조기 완공을 목표로 본격 추진된다.

기후에너지환경부는 9일 전북특별자치도청에서 전북특별자치도, 새만금개발청, 한국수력원자력, 한국전력공사와 함께 '새만금 수상태양광 사업 조기 추진'을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.

새만금 수상태양광 사업은 전북 지역이 재생에너지를 기반으로 새만금 단지 개발과 주력 산업 유치를 추진하기 위한 핵심 프로젝트다. 1단계 사업은 약 13.5㎢ 수역에 설비용량 1.2GW(기가와트) 규모의 태양광 발전시설을 설치하는 총사업비 3조원 규모의 대형 사업이다.

사업이 속도를 내게 된 배경에는 계통 접속 방식 개선이 있다. 당초 발전사가 내륙으로 약 15km에 달하는 접속선로를 별도로 구축해야 했으나, 최근 수상태양광 인근에 설치 예정인 고압직류송전(HVDC) 변환소로 연계점을 변경했다. 이에 따라 접속선로 길이는 약 2km 수준으로 줄어 기존 대비 13km 단축됐고, 2~3000억원의 비용 절감 효과가 기대된다. 사업 경제성도 크게 개선될 전망이다.

전북 군산시 비응도동 군산2국가산업단지 내에 건설한 국내 최대 규모의 수상태양광 발전소(18.7㎿) 전경. 연합뉴스.

또한 당초 2031년까지 구축할 계획이었던 인근 공용선로 대신, 이번 협약을 통해 내륙 육상선로를 2029년까지 조기 구축해 연계하기로 했다. 발전설비와 송·변전 설비, 계통 연계를 동시에 추진함으로써 사업 일정 전반이 앞당겨질 것으로 보인다.

협약 기관들은 발전설비 설치부터 송·변전 설비 구축, 계통 연계까지 전 과정에서 협력을 강화해 사업 속도를 높일 방침이다. 기후에너지환경부와 한국전력공사는 전력망 건설 일정과 계통 접속 절차를 집중 관리해 적기 연계를 지원한다.





김성환 기후부 장관은 "이번 협약은 새만금을 글로벌 재생에너지 거점으로 도약시키는 중요한 전환점"이라며 "사업이 차질 없이 추진돼 전북 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

