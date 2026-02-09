포천시청소년재단, 2026 겨울 포춘캠프 수료식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시청소년재단은 지난 6일 겨울방학 동안 운영한 청소년 맞춤 학습지원 프로그램 '2026 겨울 포춘캠프' 수료식을 개최하고, 참여 청소년들의 학습 성과를 공유했다.

포천시청소년재단은 지난 6일 겨울방학 동안 운영한 청소년 맞춤 학습지원 프로그램 '2026 겨울 포춘캠프' 수료식을 개최하고 있다. 포천시 제공

포춘캠프는 방학 기간 학습 공백을 최소화하고 청소년이 스스로 학습 목표를 설정해 실천할 수 있도록 지원하는 맞춤형 학습 프로그램이다. 자기주도 학습 코칭과 과목별 학습 관리, 명문대 재학생 멘토의 학습 지도, 대학 탐방 등으로 구성해 학습 태도 개선과 진로 인식 제고에 중점을 두고 운영됐다.

이날 수료식에서는 포춘캠프 운영 경과 보고를 시작으로 담당 지도자와 학생들의 참여 소감 발표, 수료증 수여가 이어졌으며, 학생들은 방학 동안의 학습 경험을 되돌아보고 향후 학습 계획을 정리하는 시간을 가졌다.

김현철 포천시청소년재단 대표는 "포춘캠프는 청소년들이 스스로 공부하는 힘을 기르는 데 목적이 있다"며 "이번 수료식이 학생들에게 자신감을 심어주고 새 학기를 준비하는 의미 있는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.





포천시청소년재단은 학기 중과 방학을 연계한 포춘캠프 운영을 통해 시험 대비 특강과 1대1 맞춤형 학습·진로 컨설팅을 지원하고, 매년 방학마다 학습지원 프로그램을 지속 운영해 청소년의 꾸준한 성장을 뒷받침할 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

