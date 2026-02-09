구리시, 구리알뜰교복은행 2026년 교복 판매 행사 성황리 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중·고등학교 16개교 참여

기증 교복 6000여 점 판매

경기 구리시(시장 백경현)는 구리알뜰교복은행이 지난 6일부터 7일까지 이틀간 구리시청 1층 대강당에서 '2026년 교복 판매 행사'를 진행했다고 9일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 6일 구리시청 1층 대강당에서 열린 '2026년 교복 판매 행사'에 참석해 인사말을 하고 있다. 구리시 제공

이번 행사는 오전 10시부터 12시까지, 오후 1시부터 3시까지 운영됐으며, 구리시 관내 16개 중·고등학교가 모두 참여했다. 각 학교 졸업생이 기증한 교복은 총 6,000여 점에 달했다.

구리알뜰교복은행 교복 판매 행사는 2015년부터 매년 개최되고 있으며, 경기도 교육청의 예산지원을 받아 졸업생들이 기증한 교복을 항균·세탁한 후 품목별 1000원에서 6000원의 저렴한 가격으로 판매하고 있다.

이를 통해 교복 구매에 따른 학부모의 경제적 부담을 완화하는 한편, 교복 판매수익금 전액을 해당 학교 발전 기금으로 기탁해 학교 운영에도 기여하고 있어 학교와 학부모, 학생들로부터 꾸준한 호응을 얻고 있다.





백경현 구리시장은 "구리시가 후원하는 구리알뜰교복은행 교복 판매 행사는 가계 부담을 줄이는 동시에 자원 순환을 실천하는 우수한 사례"라며 "앞으로도 이러한 교복 판매 행사가 지속적으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

