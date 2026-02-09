1년간 마트 음료에 소변 넣은 홍콩 남성 "기분 전환용 장난"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"점원과 다툼 이후" 엽기 범죄 행각 이어 와

홍콩에서 한 60대 남성이 청량음료에 자신의 소변을 넣는 엽기 행각을 1년째 벌여온 것으로 뒤늦게 탄로 나 충격을 주고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 유해 물질 투여 혐의로 기소된 전직 부동산 중개업자 프랭클린 로 킴-응아이(63)이 범죄를 인정했다고 보도했다.

사진은 기사 중 특정 표현과 관련 없음. 픽사베이

AD

피고는 대형 마트에 진열된 콜라 등 청량음료에 몰래 자신의 소변을 첨가한 뒤, 다시 진열한 혐의를 받는다. 수사 당국 조사 결과, 그는 2024년 7월부터 지난해 8월까지 약 1년에 걸쳐 이런 행위를 반복해 온 것으로 드러났다. 피고는 수사 당국에 "슈퍼마켓 직원과의 다툼 이후 기분 전환용 장난으로 저지른 일"이라고 진술했다.

재판을 맡은 홍콩 가오룽시티 법원은 이번 사건이 공중위생에 심각한 위험을 초래할 수 있는 범행이라고 판시했다. 그러나 피고 측 변호인은 피고가 은퇴 이후 가족의 정서적 지지를 받지 못했고, 부모 사망 이후 외로움과 우울감에 시달렸다고 주장했다. 피고는 이번 사건 이전까지는 별다른 전과가 없는 것으로 알려졌다.

경찰, 제조사 대리점 관계자 등에 따르면 그동안 해당 대형 마트를 이용한 소비자들은 음료에서 이상한 맛과 냄새를 느꼈다고 여러 차례 신고한 것으로 전해졌다. 이에 따라 일부 제품은 회수 조처됐다. 지난해 7월에는 음료를 마신 9세 아동이 어지러움을 호소하기도 했다. 그러나 큰 건강 이상으로 이어지지는 않았다고 한다.





AD

한편 홍콩에서 유해 물질 투여 혐의는 현행법상 최대 3년 이하 징역에 처할 수 있다. 법원은 피고의 심리적 문제를 고려해 사회봉사나 보호관찰 등 대체 처분 가능성도 함께 검토 중이다. 현재 피고는 정신병원에서 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>