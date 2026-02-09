해수부 부산 이전 효과 '뚜렷'…동구 소상공인 매출 8% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평일 유동인구 늘며 외식업 중심 상권 회복

수정·초량동 매출 상승 두드러져

연합뉴스

AD

해양수산부 부산 이전 이후 인근 소상공인 매출이 뚜렷한 상승세를 보인 것으로 나타났다. 공무원들의 평일 유동 인구가 늘어나면서 주변 상권의 실제 매출 회복으로 이어졌다는 분석이다.

한국신용데이터(KCD)는 해수부 부산 이전 전후 10주간의 부산 지역 소상공인 매출 데이터를 분석한 결과, 해수부 청사가 위치한 부산 동구의 전년 대비 평균 주간 매출이 8% 증가했다고 9일 밝혔다. 해수부 이전이 시작된 지난해 12월 8일 이후 동구의 매출 증가율은 부산 전체 평균을 지속적으로 웃돌았다.

집계 기간 동안 동구는 부산시 16개 자치구 가운데 전년 대비 매출 증가율이 가장 높은 지역으로 나타났다. 매장 평균 매출 규모에서는 부산진구, 해운대구, 동래구가 상위를 기록했지만, 전년 대비 성장 폭이 가장 큰 지역은 동구였다. 해수부 이전에 따른 상권 활성화 효과가 수치로 확인된 셈이다.

해수부가 자리 잡은 동구 상권은 외식업과 유통업, 서비스업 비중이 높은 것이 특징이다. 전체 업종 매출은 점심 시간대인 오전 11시부터 오후 2시 사이에 집중됐고, 평일 매출 비중이 높게 나타났다. 행정·업무 시설 유입이 매출 증가로 이어질 가능성이 크다는 의미다.

특히 해수부 청사가 위치한 수정동과 인접한 초량동을 중심으로 외식업 매출 증가세가 두드러졌다. 수정동 외식업 매출은 전년 대비 9.1%, 초량동은 7.3% 늘며 동구 상권 회복을 견인했다. 동구 외식업의 평균 테이블당 단가는 약 5만2000원으로, 점심과 저녁을 중심으로 실질적인 소비가 확대된 것으로 분석됐다.

강예원 한국신용데이터 데이터 총괄은 "해수부 이전 이후 부산 동구는 평일 소비를 중심으로 소상공인 매출이 증가하는 흐름을 보이고 있다"며 "대규모 행정기관 이전이 상징적 의미에 그치지 않고 골목상권에 실질적인 경제 효과를 만들 수 있음을 보여주는 사례"라고 말했다.





AD

이어 "행정·업무 기능 이전이 지역 소상공인의 일상 매출로 연결되고 있다는 점에서 공공기관 이전의 긍정적 파급 효과를 데이터로 확인할 수 있다"고 덧붙였다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>