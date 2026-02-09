수원시, 9일 '청렴행정 실천' 서약식 가져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시가 청렴행정 실천을 다짐했다.

수원시는 9일 이재준 시장을 비롯한 수원시 모든 공직자가 '깨끗하고 투명한 청렴도시 수원 구현'을 다짐하는 청렴행정 실천 서약식을 개최했다고 밝혔다.

이재준 수원시장(앞줄 중앙) 등 공직자들이 9일 청렴행정 실천 서약을 한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

AD

주요 서약 내용은 ▲직무 수행 시 법과 원칙 준수 및 부패 예방 앞장 ▲금품·향응·편의 제공 거절 및 직무수행 과정서 부당한 이익 편취 금지 ▲부당한 간섭과 지시 금지 및 학연·지연·혈연 등 연고 관계에 의한 조직문화 배척 ▲사익보다 공익 우선 및 신뢰받는 행정서비스 제공 ▲청탁금지법과 공무원 행동강령, 이해충돌방지법 등 관련 법령 준수 등이다.





AD

이재준 수원시장은 "간부 공직자들의 청렴 실천은 조직 전체의 청렴 수준을 높이는 출발점"이라며 "간부 공직자가 솔선수범해 조직 전반에 청렴 문화를 확산하고, 일상에서 청렴을 실천하는 조직문화를 정착시키는 데 앞장서자"고 당부했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>