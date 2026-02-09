가평군, 설 연휴 쓰레기 대책…14일·16일 정상 수거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상황반 운영해 민원 즉시 대응

배출시간 일몰 후~오전 4시 준수

경기 가평군은 설 명절을 맞아 군민과 방문객 모두가 쾌적한 환경에서 청결한 연휴를 보낼 수 있도록 생활폐기물 처리 대책을 마련했다.

가평군, 설 연휴 쓰레기 대책. 가평군 제공

군은 설 연휴 기간(2월 14~18일) 중 생활폐기물 수집·운반 대행업체의 휴무 일정을 고려해 14일(토)과 16일(월)에 생활폐기물을 정상 수거할 계획이다. 연휴 기간 발생할 수 있는 쓰레기 적체를 사전에 줄이기 위한 조치다.

생활폐기물은 반드시 배출일과 배출 시간을 준수해야 하는데, 배출 시간은 수거 전일 일몰 후부터 수거 당일 오전 4시까지다. 다만, 보관시설이나 용기 등을 이용하는 경우는 예외가 적용된다.

또한 군은 연휴 기간 상황반을 별도 운영해 생활폐기물 배출 및 수거와 관련한 민원을 신속히 처리하고 군민 불편을 최소화한다는 방침이다.





가평군 관계자는 "가족이 모여 즐겁게 지내는 설에 군민들이 불편을 겪지 않도록 배출일 홍보 및 수거를 철저히 하겠다"며 "각 가정에서는 이번 연휴 기간 배출일을 미리 확인 후 배출하고, 재활용품의 올바른 분리배출과 음식물 쓰레기 감량에 적극 동참해 주시기 바란다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

