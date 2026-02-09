락앤락, '스쿨핏 스위치캡 미니보틀' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

310㎖ 용량, 휴대성·편의성 강화

동일 라인 제품끼리 뚜껑 호환 가능

락앤락이 신학기를 맞아 '스쿨핏 스위치캡 미니 보틀'을 새롭게 출시했다고 9일 밝혔다.

스쿨핏 스위치캡 시리즈는 텀블러, 물병 등 같은 라인 제품끼리 뚜껑을 바꿔 사용할 수 있다. 취향에 따라 다양하게 조합해 사용할 수 있어 부모와 아이 모두에게 인기를 끌고 있다.

스쿨핏 스위치캡 미니 보틀은 310㎖ 용량으로 어린아이도 부담 없이 휴대할 수 있다. 한 번에 마시기 적당한 용량으로 아이가 음료를 남김없이 섭취할 수 있다.

프리미엄 소재를 사용해 안전성을 높인 것도 장점이다. 음용구와 바디에는 젖병 소재로 사용되는 BPA FREE 트라이탄 소재를 적용했다.

모든 부속품은 식기세척기 사용이 가능해 세척과 건조 관리가 간편하다. 뚜껑은 분리 세척할 수 있어 음용구 안쪽까지 꼼꼼하게 관리할 수 있다. 뚜껑 패킹을 일체형으로 제작해 부속품 분실 우려도 낮췄다.

아이들이 사용하기 편리하도록 원터치 버튼과 이중 잠금 구조를 적용해 한손으로 쉽게 열 수 있고 이동 중 음료가 샐 위험도 줄였다. 별도 구성품인 실리콘 커버와 스트랩을 추가하면 휴대성과 사용 편의성을 더욱 높일 수 있다.





락앤락 관계자는 "아이들이 쉽게 사용할 수 있도록 휴대성과 사용 편의성을 강화했으며, 부모 입장에서는 안심하고 사용할 수 있는 소재와 관리의 편리함까지 갖춰 만족도가 높은 제품"이라며 "등원·등교는 물론 야외 활동 등 다양하게 활용할 수 있어 신학기 선물로도 주목받고 있다"고 전했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

