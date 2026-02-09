하나증권, 발행어음 2차 특판상품 출시…연 3.4~3.6% 금리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규 및 6개월 휴면 고객 대상

하나증권은 9일 '하나 THE 발행어음' 약정형 2차 특판 상품을 출시했다고 밝혔다.

이번 특판은 신규 손님 및 6개월 이상 휴면 손님을 대상으로 진행되며, 가입 기간에 따라 연 3.4~3.6% 수준의 금리가 적용된다. 가입 금액은 최소 100만원부터 최대 50억원까지 가능하며, 총 발행 한도는 500억원 규모다.

앞서 하나증권은 첫 번째 발행어음 출시 이후 일주일 만에 3000억원 판매를 조기 달성하며 흥행에 성공한 바 있다. 이번 2차 특판 상품을 통해 신규 손님 유입을 확대하며 흥행 흐름을 이어간다는 계획이다.

하나증권은 발행어음을 통해 확보한 자금을 그룹 차원의 '하나 모두 성장 프로젝트'와 연계해 모험자본 투자에 활용한다. 기술력과 성장성이 높은 코스닥·벤처·혁신 기업 등을 대상으로 성장 단계별 맞춤형 투자를 진행하고, AI·바이오·친환경에너지 등 미래 전략 산업에 대한 투자를 강화해 국내 산업 경쟁력 제고에 기여한다는 구상이다. 또한 하나금융그룹 관계사와 협업해 직·간접 투자금융 공급을 확대함으로써 자본시장 활성화를 추진하기로 했다.

김동식 하나증권 종합금융본부장은 "하나 THE 발행어음은 투자자들에게는 안정적인 금리를 제공하고 혁신 기업에는 성장을 돕는 마중물이 될 것"이라며 "우수한 금리와 자산 운용 역량을 통해 손님 자산 증대에 기여하고, 모험자본 투자를 확대해 생산적 금융을 적극 확대해 나가겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

