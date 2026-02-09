경기교육청 '학생맞춤통합지원체계 운영방안' 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 오는 3월 '학생맞춤통합지원법' 시행을 앞두고 학교 현장의 부담을 줄여 주고, 제도의 취지를 살리기 위해 '경기형 학생맞춤통합지원체계 운영 계획'을 마련, 시행한다.

경기형 학생맞춤통합지원체계는 학교가 복합적 위기 학생을 발견하면 교육지원청으로 의뢰하고 교육지원청 학생맞춤통합지원센터는 의뢰한 내용을 통합적으로 진단·지원·관리하게 된다.

도교육청은 이를 통해 학교의 업무 부담을 최소화하고 학생별 맞춤 통합지원을 실현할 수 있을 것으로 보고 있다.

주요 운영 계획은 ▲도교육청 인공지능(AI)플랫폼(업무협업G-ONE)을 활용한 의뢰 절차 간소화 ▲긴급 지원 및 상담을 위한 대표전화(1666-8272) 개설 ▲학교 현장을 찾아가서 지원하는 학교현장지원단 운영 등이다.

도교육청은 법 시행에 따른 교육지원청 업무 증가에 대비해 3월부터 순차적으로 학생맞춤통합지원센터 인력을 증원한다. 학생지원 유관부서와 내부협의체 구성 및 지자체 등 외부 기관과 협력을 통해 통합지원이 이뤄질 수 있도록 추진할 예정이다.





도교육청 관계자는 "학생 중심 맞춤 지원으로 학생의 교육받을 권리를 보장해 전인적 미래 인재를 양성하고 학교 현장 밀착 지원과 지속적인 제도 개선으로 교원 업무 부담 최소화를 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

