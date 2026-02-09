서울시, 노후 수도관 교체·아리수 수질검사 강화…올해 1.1조 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수질·안전 관리 4대 정책 방향 설정

"검사항목 늘려 촘촘한 안전망 구축"

장기사용 상수도관 111㎞ 집중 정비

서울시는 올해 약 1조1000억원을 투입해 노후 수도관을 교체하고 수돗물 수질검사를 강화한다.

시는 아리수에 대한 시민의 기대 수준이 높아짐에 따라 올해 ▲선제적 수질 관리 ▲안정적인 공급 체계 ▲사고 예방 중심의 안전 관리 ▲시민 체감 서비스 강화 등 4대 정책 방향을 중심으로 78개 사업을 추진한다고 9일 밝혔다.

먼저 아리수 수질검사 항목을 지난해 357개에서 올해 362개로 확대한다. 과불화화합물(PFAS) 등 미규제 신종 물질에 대한 선제적 관리 필요성이 커짐에 따라 검사 항목을 늘려 보다 촘촘한 수질 안전망을 구축한다는 방침이다.

서울 전역 556개 지점에서 실시간 수질 감시가 이뤄진다. 주요 수질 정보는 20분 단위로 서울아리수본부 누리집 내 아리수 맵을 통해 시민에게 공개한다.

1인 가구·맞벌이 가구 등을 고려해 야간·휴일에 무료 수도꼭지 수질검사를 본격 추진하고, 배달앱 연계 비대면 방식 수질검사 서비스도 새롭게 선보인다.

아울러 노후 상수도 인프라 전반을 체계적으로 정비한다. 누수 이력과 지반 조건 등을 종합 분석해 사고 위험이 높은 장기사용 상수도관 111㎞를 집중 정비한다. 지반침하와 대형 누수 사고를 사전에 차단하기 위해 전년 대비 24%(22㎞) 확대했다.

시는 총 1210억원을 투입해 배수지 3곳을 신설하고 2곳을 증설해 동작·강북·서초구 등 약 11만 세대 이상에 안정적인 급수 환경을 마련할 계획이다.

시는 안전 관리를 위해 밀폐공간 등 위험도가 높은 공사를 중심으로 6개 정수센터에 책임감리를 전면 도입한다.

지난해 11월 8개 수도사업소에 감리원 8명을 배치해 현장 관리 체계를 강화한 바 있으며, 올해 3월부터는 6개 정수센터에 전문기술인 21명을 추가 배치해 안전 관리의 실효성을 높일 방침이다.





주용태 서울아리수본부장은 "앞으로는 사고 예방 중심의 안전 관리와 선제적인 수질 관리, 안정적인 운영 체계를 바탕으로 체험형 홍보와 비대면 요금 행정까지 연계해 정책 변화가 시민들의 일상에서 자연스럽게 느껴질 수 있도록 하겠다"고 말했다.





김보경 기자

