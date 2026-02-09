힘실리는 적극 재정에 '다카이치 랠리'…포퓰리즘 우려(종합)

닛케이225지수, 5%대 강세

한달새 지수 상승률 10% 육박

채권시장은 경계감…금리 상승

다카이치 사나에 일본 총리. AP연합뉴스

일본 집권 자민당이 중의원 선거(총선)에서 역사적 압승을 거둔 가운데 일본 증시가 9일 장중 5만7000엔을 돌파했다. 다카이치 사나에 총리가 엔저 용인하에 적극 재정 정책을 구현할 것이라는 기대감에 '다카이치 랠리'가 펼쳐지며 장중 신고가를 다시 썼다. 다만 일각에서는 다카이치 정부의 정책을 두고 '포퓰리즘성 정책'이란 비판과 함께 국채 매도세가 지속될 것이라는 우려가 퍼지고 있다.

인베스팅닷컴에 따르면 이날 오전 9시23분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225지수는 전 거래일보다 5.71% 급등한 5만7352.00엔에 거래되고 있다. 한때 이 지수는 개장 직후 5만7757엔까지 올랐으나 소폭 하락했다. 최근 한 달 상승률만 약 10%에 달한다. 지수는 총선 전 마지막 거래일인 지난 6일에도 상승 마감하며 여당 승리에 따른 시장 기대감을 일찌감치 반영한 바 있다.

증시와 달리 채권 시장에서는 경계감이 뚜렷하다. 같은 날 일본 장기 국채 금리는 일제히 상승세를 보이고 있다. 도쿄 채권시장에서 일본 10년물 국채 수익률은 2.272%를 기록 중이며, 30년물 금리는 3.582%까지 올라섰다. 미국 투자은행 JP모건은 일본을 "과잉채무의 상징"으로 표현하며 다카이치 총리의 재정 확대 기조가 장기 국채 금리 급등으로 이어질 수 있다고 경고한 바 있다.

다카이치 총리는 전일 여당의 승리가 확실시된 후 NHK에 "제가 꼭 심판받고 싶었던 것은 경제 재정 정책을 크게 전환하는 책임 있는 적극 재정"이라며 "특히 위기관리 투자와 성장 투자를 확실히 추진해나갈 것"이라고 강조했다. 이른바 '사나에노믹스'라 불리는 다카이치 총리의 경제 부양 정책은 21조엔(약 200조원) 규모의 경기부양책과 식료품 소비세 한시 면제 등 공격적인 감세안을 골자로 한다.

감세안이 현실화하면 증시와 채권 시장의 희비가 엇갈릴 것으로 예상된다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 금융 시장에서 엔화 약세와 금리 상승이 병행되는 가운데, 일본 증시가 상승할 것으로 예상한다고 보도한 바 있다. 특히 식품업종은 식료품 소비세 면제 시 직접적인 정책 수혜까지 예상됐다. 이데 신고 닛케이기초연구소 수석주식전략가는 "소비세 감세가 추진될 것으로 보고 향후 식품관련주 등으로 자금이 향할 것"이라고 진단했다.

일본 국채 매도세가 가속화되는 가운데 금이 대안 투자처로 부상할 수 있다는 관측도 나왔다. 시장 전문가 도시마 이쓰오 도시마&어소시에이츠 대표는 "일본 국채 매도가 가속화된다면 글로벌 금리 상승으로 이어질 것이라는 우려가 짙어질 것으로 보인다"며 "이 때문에 리스크 회피 자금이 금으로 유입될 가능성이 있다. 금 가격이 상승할 여지가 있다"고 내다봤다.

다카이치 정부의 다른 핵심 과제인 일본 물가 문제와 관련해서는 난항이 예고됐다. 지난해 일본 소비자물가지수(신선식품 제외 기준)는 전년보다 평균 3.1% 상승해 2022년부터 4년 연속 오름세를 이어갔다. 일본은행(BOJ)도 지난 1월 발표한 경제·물가 정세 전망에서 2025 회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.0%에서 2.2%로 높였다.





고바야시 슌스케 미즈호증권 수석 이코노미스트는 "역대 자민당 정권은 최소한의 재정 규율을 유지해왔는데, 다카이치 정권이 '소비세 제로'라는 판도라의 상자를 열었다"며 "재정을 지키는 구체적인 자세를 보여주지 않으면 인플레이션은 수그러들지 않을 것"이라고 마이니치신문에 전했다. 영국 경제학자 찰스 굿하트 역시 아사히신문에 "필요한 것은 오히려 과세 강화"라며 "일본은 정부 부채가 국내총생산(GDP) 대비 200%를 넘는다. 오히려 지금 착수해야 하는 것은 재정 흑자를 확보하기 위한 근본적인 재정 개혁"이라고 지적했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

