동두천시 "치매환자 등록하고 맞춤형 관리 받으세요"

경기 동두천시 치매안심센터는 의료기관을 통해 치매 진단을 받은 어르신(초로기 치매환자 포함)을 대상으로 센터 등록을 적극 안내하고 있다고 9일 밝혔다.

동두천시 치매안심센터 '치매환자 등록하고 맞춤형 관리 받으세요' 안내문. 동두천시 제공

치매 진단 후 치매안심센터에 방문해 등록하면 치매환자·가족 프로그램을 비롯해 맞춤형 사례관리, 치매치료관리비 지원(월 최대 3만원), 조호물품 지원(미끄럼 방지 용품, 기저귀 등), 실종 예방 서비스(배회인식표·배회감지기) 등 다양한 맞춤형 지원을 받을 수 있다. 이러한 서비스는 장기요양보험 등급 유무와 관계없이 제공된다.

치매안심센터는 치매환자와 가족, 보호자의 돌봄 부담을 덜기 위해 가족교실과 자조모임, 힐링 프로그램 등을 운영하고 있으며, 치매치료관리비와 조호물품 지원을 통해 경제적 부담 완화에도 힘쓰고 있다. 또한 배회인식표와 배회감지기 보급을 통해 치매환자의 배회 및 실종을 사전에 예방하고 있다.

아울러 돌봄 사각지대에 있거나 센터 방문이 어려운 치매환자를 대상으로 가정을 직접 방문해 건강관리, 약물 복용 지도, 가정 내 안전관리, 지역사회 자원 연계 등을 지원하며, 치매 증상 악화를 예방하기 위한 지속적인 관리 서비스를 제공하고 있다.





보건소 치매안심센터 관계자는 "치매로부터 걱정 없는 행복한 동두천시를 만들기 위한 가장 중요한 첫걸음은 치매환자 등록"이라며 "환자와 가족, 보호자가 안심하고 생활할 수 있도록 촘촘한 지원 체계를 이어가겠다"고 말했다.





