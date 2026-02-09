대구안실련 "낙동강 강변여과수·복류수 취수로 오염 차단 못해"…초고도 정수처리 시설 도입해야

(사)대구안전생활실천시민연합(대구안실련)은 9일 정부에서 낙동강 수계에 추진중인 강변여과수·복류수 사업이 대구 시민의 먹는 물 문제를 해결할 근본 대안이 될 수 없다고 밝혔다.

대구안실련은 이날 발표한 성명을 통해 "낙동강은 구조적으로 오염 위험이 상존하는 하천으로, 강변여과수·복류수 방식은 안전한 식수 확보를 담보할 수 없는 불완전한 취수 방식이다"고 주장했다.

대구 매곡정수장

대구안실련은 "강변여과수·복류수는 강물을 하천 인접 지반으로 통과시켜 물리적 여과 효과를 기대하는 방식이다. 그러나 이는 오염을 근본적으로 제거하는 기술이 아니라, 오염을 지연·분산시키는 구조에 불과하다"며 "일부 미생물과 유기물 저감 효과는 있을 수 있으나, 중금속, 난분해성 화학물질, 미량유해물질(PFAS, 농약류 등)은 차단이 불가능하다. 결국 고도 또는 초고도 정수처리에 의존할 수밖에 없다"는 견해를 밝혔다.

대구안실련은 또 "만약 강변여과수·복류수 취수원을 논의한다면, 최소한 양질의 원수 확보가 가능한 구미·김천산업단지 보다 위쪽 상류 구간에서 검토하는 것이 상식일 것이다"고 말했다.

"낙동강은 상류에 대규모 산업단지와 축산 밀집 지역, 하수처리 방류수가 집중된 고위험 하천이다. 반복되는 녹조 발생과 독소(마이크로시스틴) 문제는 이미 일상화됐으며, 사고성 오염 발생 시 지하로 침투한 오염물질은 장기간 잔류할 가능성이 크다"고 밝힌 대구안실련은 "퇴적층에 축적된 오염물질이 재확산될 위험성도 상존한다. 이러한 조건에서 강변여과 방식은 오염 사고에 극히 취약하며, 한 번 문제가 발생하면 회복이 매우 느린 위험한 취수 방식이다"라고 못박았다.

대구안실련은 "표면수 취수는 오염 사고 발생 시 즉각적인 취수 중단이 가능하다. 그러나 강변여과수는 오염 유입 경로와 시점을 실시간으로 파악하기 어렵고, 지하수로 유입된 오염은 차단과 회수가 사실상 불가능하다"며 "취수정이 오염될 경우 장기간 사용 중단이 불가피하며, 이는 시민의 생명과 안전을 담보로 한 위험한 선택이 될 수밖에 없다"고 밝혔다.

대구안실련은 이어 "가뭄 시 취수량 급감, 홍수 시 탁도와 유기물 급증으로 여과 기능 저하, 계절·수문 변화에 따른 수질 편차 확대 등으로 강변여과수는 대도시 상수원으로서 안전성과 신뢰성이 매우 낮다"며 "실제로 강변여과수는 구미 해평 취수원 검토 과정에서도 여러 문제로 이미 배제된 공법이다. 명확한 과학적 근거 없이 동일한 공법을 반복 검토하는 것은 정책 실패에 대한 책임 회피이자 시간 끌기식 행정이며, 시민 신뢰를 심각하게 훼손한다"고 주장했다.

대구안실련은 "낙동강 상류 구미공단 일대에서는 약 2000여종이 넘는 화학물질이 배출되고 있으며, 오·폐수 발생량도 하루 수십만 톤에 이른다. 구미공단과 대구 취수장 간 유하거리가 짧아 오염물질이 충분히 자정되지 못한 채 단시간에 유입되는 구조다"고 밝혔다.





대구 문산정수장

대구안실련은 낙동강 강변여과수·복류수 추진을 즉각 중단, 시민 생존권을 보장할 수 있는 양질의 원수 확보 방안을 마련, 미량유해물질 '불검출' 수준의 선진국형 초고도 정수처리 시스템 도입, 먹는 물 기준에 총유기탄소량(TOC) 기반 수질오염 총량제를 도입할 것을 요구했다.





