동아제약, 반려견 구강 건강을 돕는 덴탈껌 '벳플 브이츄' 2종 출시

섭취 전 터그놀이가 가능하도록 설계된 'V-츄' 구조 적용

동아제약의 펫 헬스케어 브랜드 벳플이 반려견의 구강 건강을 돕는 덴탈껌 '벳플 브이츄(V-Chew) 2종'을 출시했다고 9일 밝혔다.

벳플 브이츄는 연어맛과 야채맛 2종으로 구성된 덴탈껌으로, 양치질이 쉽지 않은 반려견의 특성을 고려해 놀이를 하듯 자연스럽게 구강 관리를 할 수 있도록 개발된 전용 스낵이다.

이번 신제품은 벳플이 지향하는 '마인드풀 펫 헬스케어(mindful pet health care)' 철학을 바탕으로, 반려견의 기호성과 기능성을 동시에 충족시키는 데 초점을 맞췄다.

특히 국내 최초로 섭취 전 터그놀이가 가능하도록 설계된 'V-츄(Chew)' 구조를 적용해 놀이와 구강 관리를 자연스럽게 연결한 점이 특징이다. 여기에 핼액순환을 돕는 마사지볼과 치아와 잇몸을 360도로 자극하는 입체적인 형태를 더해, 보다 입체적인 구강 케어 경험을 제공한다.

기호성 측면에서도 경쟁력을 입증했다. 임직원 반려견을 대상으로 진행한 기호성 테스트에서 약 90% 이상의 높은 선호도를 기록하며, 단순한 간식을 넘어 놀이 요소를 결합한 차별화된 덴탈껌이라는 긍정적인 평가를 받았다.

또한 동아제약만의 '트리플 오랄 케어 시스템(Triple Oral Care System)'을 적용해 구강 건강을 위한 기능성 원료의 성분과 함량을 투명하게 공개해 제품에 대한 신뢰도를 높였다.

벳플 브이츄는 네이버 브랜드 스토어와 동아제약 공식몰 디몰(:Dmall)에서 구매할 수 있으며, 출시를 기념해 최대 40% 할인 프로모션도 진행된다.

동아제약 관계자는 "반려동물 건강 관리의 출발점인 구강 건강을 보다 쉽고 일상적으로 관리할 수 있도록 이번 제품을 선보이게 됐다"며 "반려동물의 삶에 실질적인 가치를 더하는 제품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





한편, 벳플은 반려동물의 신체 건강은 물론 정서적 건강까지 아우르는 '마인드풀 펫 헬스케어'를 지향하는 브랜드다. 반려견용 3종(관절, 눈, 스트레스)과 반려묘용 3종(헤어볼, 요로, 스트레스) 영양제, 장&구강 듀얼케어 유산균 등 총 7종의 제품 라인업을 갖추고 있다. 기능성 원료는 세계 각국에서 엄선한 프리미엄 원료를 사용하며, 성분과 함량을 투명하게 공개해 신뢰성을 높이고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

