한화, 사우디 WDS서 K방산 통합 패키지 공개

AI 기반 무기체계 솔루션 전면 공개

육·해·공·우주 통합 방산 패키지 선보여

중동 시장 겨냥한 K-방산 수출 전략 제시

한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션은 8일부터 오는 12일까지 사우디아라비아 리야드에서 열리는 World Defense Show 2026(WDS 2026)에 참가한다고 9일 밝혔다.

한화 방산 3사가 사우디아라비아 리야드에서 열린 WDS 2026에 참가해AI 기술 기반 미래형 통합 무기체계를 선보이고 있다. 한화시스템 제공

한화는 역대 최대 규모인 677㎡(야외 전시 50㎡ 포함)의 통합 전시부스를 마련해, 육·해·공·우주 전 영역을 아우르는 'K방산 수출 패키지'를 선보인다.

한화는 이번 전시에서 AI 기술을 접목한 미래형 통합 무기체계와 네트워크 중심 전장 솔루션을 앞세워 대한민국 방산 기술 경쟁력을 중동 시장에 소개한다. 특히 사우디아라비아의 국가 발전 전략인 '비전 2030'을 실질적으로 뒷받침할 수 있는 현지 맞춤형 협력 모델을 제안하며, 안보와 경제를 아우르는 전략적 파트너십 강화에 나선다.

한화시스템은 복합·다변화되는 대공 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 다목적레이다(MMR·Multi Mission Radar)를 이번 전시에서 최초 공개하며 차세대 방공 역량을 제시한다.

또 미래 해군 전력의 새로운 개념을 구현한 '스마트 배틀십(Smart Battleship)'도 사우디 시장에 선보인다. 스마트 배틀십에는 AI 기반 지능형 전투체계(AI-powered CMS), 추진체계 상태 감시 및 고장 예측이 가능한 지능형 통합기관제어체계(AI-powered ECS), 스텔스 설계 등 최첨단 기술이 적용됐다. 소프트웨어 기반의 지능화·자동화를 통해 차세대 함정 패러다임을 제시한다는 설명이다.

한화시스템의 다목적레이다(MMR)는 드론, 유·무인 항공기(UAV), 로켓·대포·박격포(RAM·Rocket, Artillery, Mortar) 등 저고도로 침투하는 다양한 공중 위협을 정밀 탐지·추적해 최적의 대응이 가능하도록 개발됐다.

한화시스템은 2022년 아랍에미리트(UAE), 2024년 사우디아라비아, 2025년 이라크와 수출 계약을 체결한 천궁-II에 다기능레이다(MFR·Multi-Function Radar)를 공급하며 중동 시장에서 지속적인 성과를 이어가고 있다.





이번 전시에서는 중동 지역에서 높은 관심을 받고 있는 대공방어체계 라인업과 함께, 실전 배치를 통해 성능이 검증된 레이저 대공무기 '천광 블록-I(Block-I)'도 선보인다. 한화는 검증된 성능과 경제성을 앞세워 글로벌 방산 시장 공략을 본격화한다는 계획이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

