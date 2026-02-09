서울시, 설 연휴 특별교통대책… 대중교통 연장 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17~18일 대중교통 1시까지

시립묘지 경유 시내버스 증회

경부고속도로 버스전용차로 연장

서울시가 설날 귀성·귀경객을 위한 '설 연휴 특별교통대책'을 추진한다. 지하철·버스 막차시간 연장 운행, 시립묘지 경유 시내버스 증회, 장애인 성묘 지원버스 운행, 경부고속도로 버스전용차로 운영시간 연장에 나선다.

9일 서울시에 따르면 올해 연휴 특별교통대책은 연휴 다음날부터 출근하는 시민들을 고려해 마련됐다. 과거 설 명절에는 새벽 2시까지 연장 운행했으나 1시 이후 대중교통을 이용하는 수요가 저조해 효율성이 낮았다. 이에 이번 명절부터는 충분한 심야 정비시간 확보와 운전원 휴식 보장 차원에서 심야 수요가 있는 1시까지만 연장 운행하기로 했다.

서울 지하철은 설 당일(17일)과 다음날(18일)에 마지막 열차가 종착역에 다음날 새벽 1시까지 도착하도록 운영시간을 연장한다. 연장 운행을 위해 1~9호선, 우이신설선, 신림선은 총 128회 증회 운행한다. 1~8호선의 경우 서울교통공사 운행구간을 대상으로 운영시간을 연장한다. 다만 코레일 등 그밖에 수도권 전철 구간은 자체 계획에 따라 막차 연장을 하지 않을 수 있다.

서울 시내버스도 같은 날에 서울 시내 3개 버스 터미널(서울고속·센트럴시티, 동서울, 남부터미널)과 5개 기차역(서울역, 용산역, 영등포역, 청량리역, 수서역)을 경유하는 121개 노선을 대상으로 새벽 1시까지 연장 운행한다. 종점 방향이 아닌 반대편 방향은 그 전에 운행이 종료될 수 있어 사전에 정류소에 부착된 안내문 및 BIT를 확인해야 한다.

대중교통을 이용한 시립묘지 성묘객을 위해 망우리 시립묘지를 경유하는 3개 시내버스 노선(201, 262, 270번)도 설 당일(17일)과 다음날(18일) 운행 횟수를 총 76회 늘린다. 성묘지원버스는 운전자 1명을 제외하고 서울 거주 휠체어 장애인 1인 이상을 포함한 총 8명까지 탑승 가능하다.

14일부터는 경부고속도로 버스전용차로(한남대교 남단~신탄진IC) 운영시간도 평소 오전 7시~오후 9시에서 오전 7시~다음날 새벽 1시까지 연장한다. 연장 운영하는 날은 14일부터 연휴 마지막 날인 18일까지다.

공항, 기차역, 버스 터미널 주변 도로 등에서는 불법 주·정차해 도로 혼잡을 야기시키는 차량, 심야에 승차를 거부하거나 부당요금을 징수하는 등 위법행위를 하는 택시들도 교통질서 확립을 위해 집중 단속한다.





여장권 서울시 교통실장은 "설 명절을 맞아 귀경길 등 시민들의 장거리 이동을 지원할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "승용차 이용 시에는 사전에 교통 정보를 확인해 혼잡 시간대를 피하시길 바라며 안전 운전에 만전을 기하시길 당부드린다"고 밝혔다.





