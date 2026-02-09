'우영우' 제작사, 숏폼 드라마도 통했다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'청소부의...' 등 글로벌 플랫폼 1위

기획부터 유통까지 자체 생태계 구축

"AI 기술로 제작비 40% 절감할 것"

'이상한 변호사 우영우' 등을 제작하며 롱폼 드라마에 주력해온 KT스튜디오지니가 숏폼 드라마 시장으로 전선을 넓힌다.

KT스튜디오지니는 지난달 공개한 숏폼 드라마 '청소부의 두 번째 결혼'과 '자만추 클럽하우스'가 글로벌 숏폼 플랫폼인 드라마박스와 릴숏에서 모두 인기 순위 1위를 기록했다고 9일 밝혔다.

이번 성과는 KT스튜디오지니가 추진해온 숏폼 스튜디오 모델의 첫 결과물이다. 단순 외주 제작 방식에서 벗어나, 기획부터 투자, 제작, 유통까지 전 과정을 내재화했다. 이를 통해 지식재산권(IP) 소유권을 확보해 지속 가능한 수익 모델을 만들고, 연간 쉰여섯 편 규모(매주 한편)의 오리지널 콘텐츠를 공급할 수 있는 체계를 갖췄다.

글로벌 숏폼 시장은 2030년 약 260억 달러(약 35조원) 규모로 성장한다고 전망되는 블루오션이다. KT스튜디오지니는 이에 대응해 뉴유니버스, 풀림 등 숏폼 전문 제작사들과 제휴를 맺고, 드라마박스, 아이치이 인터내셔널 등 국내외 유통망 약 서른 곳을 확보하며 파이프라인을 구축했다.

제작 과정에 인공지능(AI) 기술을 도입해 비용 효율화도 꾀하고 있다. 이미 일부 작품에서 드론 촬영이나 대규모 군중 씬 등에 AI를 적용해 제작비를 약 20% 절감했다. 향후 전체 제작비의 40% 이상을 줄이는 것을 목표로 기술을 고도화할 계획이다.





오기제 KT스튜디오지니 콘텐츠사업본부 상무는 "북미와 동남아를 중심으로 한국형 프리미엄 숏폼에 대한 수요가 늘고 있다"며 "스튜디오 모델 체계를 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

