이노비즈협회, 2026년 부처협업형 스마트공장 참여기업 모집

제조기업 10개 내외 선정·2억5000만원 한도 지원

이노비즈협회는 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단과 함께 '2026년 부처협업형(산업보안분야) 스마트공장 구축 지원사업' 참여기업을 모집한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 중소벤처기업부의 스마트공장 구축 지원과 과학기술정보통신부의 산업보안 역량 강화 사업을 패키지로 연계한 부처협업형 사업이다. 협회는 이를 통해 중소·중견 제조기업 10개 내외를 선정해 스마트공장 고도화와 보안 역량 강화를 동시에 지원할 계획이다.

주요 지원내용은 ▲제품설계 및 생산공정 개선을 위한 스마트공장 솔루션 구축 ▲솔루션 연동 자동화장비·제어기·센서 등 구축 ▲사이버 위협 대응을 위한 스마트공장 보안솔루션 및 보안 장비 도입 등이다.

특히 본 사업은 스마트공장 보안모델을 적용이 필수로, 사업계획서 작성 시 보안솔루션 및 장비 도입 계획을 반드시 포함해야 한다.

2026년도 사업은 기업 부담 완화와 구축 내실화를 위해 지원 조건을 대폭 개선했다. 기존 6개월이었던 동일수준 구축 기간을 고도화 사업과 동일하게 최대 9개월로 연장했고, 정부지원금은 목표 수준별 총 2억5000만원 한도 내에서 최대 2회 지원한다. 이 중 회당 지원금은 최대 2억원, 지원 비율은 총사업비의 최대 50% 이내다.

협회는 또 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원(KISA)과 협업해 참여기업을 대상으로 '사이버 위기 대응 모의훈련', '정보보호 인식 제고 및 전문인력 양성 교육'을 필수 지원한다. 이를 통해 기업이 보안 사고에 선제적으로 대응하고, 자체 보안체계를 지속해서 운영할 수 있는 역량을 갖추도록 돕는다는 계획이다.

사업 참여를 희망하는 기업은 오는 4월 9일까지 '스마트공장 사업관리시스템' 홈페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.





협회 관계자는 "제조업의 디지털 전환 과정에서 보안역량 확보는 선택이 아닌 필수"라며 "이번 사업을 통해 중소 제조기업들이 보안 걱정 없는 스마트 제조환경을 구축하고 글로벌 경쟁력을 한층 강화할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.





